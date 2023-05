Le parole dei protagonisti della sfida in scena allo Stadio Olimpico "Grande Torino"

Pochi minuti prima dell'inizio della sfida tra Torino e Monza, valida per la 34esima giornata di Serie A, Valentino Lazaro è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni: "Oggi avrò un duro lavoro da fare. Sono felice, vivo per queste situazioni e voglio fare una buona partita"