LIVE! Udinese-Torino 0-0

Seguite con noi la diretta testuale del match tra bianconeri e granata valido per la 24^ giornata di Serie A

Benvenuti alla diretta testuale della partita valida per il 24^turno di Serie A, Udinese-Torino. Riprende dalla Dacia Arena il campionato della squadra di Juric dopo la sosta dello scorso week-end. I granata vogliono tornare alla vittoria dopo il pareggio per 1-1 arrivato la scorsa giornata contro il Sassuolo. I friulani invece nell'ultima partita si sono fermati sullo 0-0 in casa del Genoa. In classifica il Torino ha 32 punti mentre l'Udinese ne ha 24.