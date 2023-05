FINALE! Verona-Torino 0-1

Il Torino sfida il Verona nella 35esima giornata di Serie A, una gara che arriva dopo il pari amaro contro il Monza. Di fronte due squadre con necessità di far punti per obiettivi diversi. Da un lato il Torino, in corsa per l'ottavo posto insieme a un consistente gruppo di contendenti (Udinese, Fiorentina, Monza e Bologna sono a parimerito con i granata a quota 46 punti). Dall'altro c'è il Verona quart'ultimo, chiamato a fare risultato per evitare di ritrovarsi invischiato nella zona retrocessione e a rispondere al successo dello Spezia.