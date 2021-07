Euro2020, rassegna stampa europea: “Invincibili”, “Bravissima”, “Wembleyazo”

In giro per l'Europa con le principali prime pagine dei quotidiani sportivi e non

Il titolo più bello della stampa straniera, anche perchè non aspettato, è quello del francese L'Equipe, che scrive a caratteri cubitali per l'Italia Campione d'Europa "Incinvibili". Il "cugini francesi", dunque, omaggiano il trionfo azzurro e lo fanno in grande stile. Anche in Spagna la Nazionale azzurra ha sussultare i principali quotidiani sportivi del paese. Marca crea un gioco di parole e parla di "Wembleyazo", mentre AS direttamente in italiano scrive "Bravissima!". In Portogallo, paese che nel 2016 aveva festeggiato il titolo, A Bola titola "I nuovi imperatori".