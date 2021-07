LIVE! Italia-Inghilterra 0-1: Azzurri in svantaggio, gol lampo di Shaw

Segui con noi la diretta testuale di Italia-Inghilterra, finale di Euro 2020

Alle ore 21 l'Italia si giocherà il tutto per tutto contro l'Inghilterra nella finale di Euro2020 a Wembley. Per l'atto conclusivo del torneo Roberto Mancini ha scelto gli stessi undici partiti titolari nella semifinale contro la Spagna, i granata Sirigu e Belotti partono dalla panchina. Il Ct azzurro ripropone anche il 4-3-3, scartando l'ipotesi Insigne falso nueve dal 1'. Gareth Southgate cambia a sorpresa rispetto alla partita con la Danimarca: niente 4-2-3-1 con ballottaggio tra Saka e Sancho, il Ct inglese ha optato per il ritorno al 3-4-2-1 con Trippier che ha la meglio sui due. Fuori invece Phil Foden per un risentimento al ginocchio.