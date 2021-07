Nazionale: Immobile non convince, Belotti può sognare la semifinale

Non bene Immobile nelle ultime due uscite, il Gallo si candida per la titolarità con la Spagna

Sarà semifinale per l' Italia ad EURO 2020. Gli azzurri hanno sconfitto ai quarti il Belgio per 2-1 nei tempi regolamentari e si sono guadagnati un posto per la Final Four di Wembley. L'ultimo ostacolo prima della finale è la Spagna , che gli uomini di Mancini troveranno di fronte martedì 6 luglio alle ore 21. Per questa sfida si candida per un posto da titolare Andrea Belotti , dato che Ciro Immobile non ha convinto appieno nella sfida contro il Belgio.

IMMOBILE - E' un europeo a due facce per Ciro Immobile, il quale è partito bene, disputando un ottimo girone di qualificazione con 2 reti nelle 2 gare disputate, ma è poi calato dal punto di vista delle prestazioni nella fase ad eliminazione diretta . Sia contro l'Austria che contro il Belgio infatti, il numero 17 è stato spesso lontano dal fulcro del gioco e spesso ha subito la maggiore fisicità dei difensori avversari, andando poche volte alla conclusione in porta. L'attaccante laziale è stato sostituito in entrambi i casi dal Gallo Belotti, il quale, specialmente nella gara con l' Austria, ha impegnato maggiormente la difesa avversaria e con la sua forte attitudine alla lotta e alla difesa del pallone ha permesso agli Azzurri di respirare e avanzare il baricentro in situazioni in cui c'era da difendere un risultato.

BELOTTI - Subentrato nel finale di partita proprio a Immobile, il Gallo Belotti anche ieri ha dimostrato nei pochi minuti a disposizione la sua voglia di lottare su ogni pallone e, anche se non ha avuto molte opportunità in fase offensiva, ha aiutato molto i propri compagni a contenere le avanzate del Belgio. Quello del Gallo è un modo di vivere la partita diverso rispetto al laziale, il quale mai come adesso rischia il posto da titolare. Per Mancini in questo europeo è comunque Ciro la prima scelta in attacco, ma chissà che le ultime prestazioni di Immobile e il buon impatto di Belotti a gara in corso non portino a una titolarità per il Gallo nella gara con la Spagna. A giocare a favore del Gallo ci sono anche i pochi giorni tra una partita e l'altra - si gioca già martedì a Wembley: non c'è molto tempo per recuperare - e il fatto che il match alla Spagna potrebbe avere un canovaccio tattico differente rispetto alla sfida col Belgio, con gli spagnoli che potrebbero costringere gli azzurri a puntare più sulle ripartenze che sul possesso palla. Insomma, un cambio di centravanti sarebbe una scelta fuori dagli schemi per Mancini, ma mai come adesso, Immobile rischia e il Gallo può approfittarne.