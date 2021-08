Torino, ricordi Pecchia? Per lui una retrocessione in granata. E i precedenti…

I precedenti contro i granata lo vedono imbattuto: ai tempi dell'Hellas, 2017/2018, pareggiò a Torino 2 a 2 e vinse al "Bentegodi" 2 a 1

Andrea Calderoni

Sarà una partita da ex per Fabio Pecchia, allenatore della Cremonese. Domenica 15 agosto i lombardi proveranno a eliminare il nuovo Torino di Ivan Juric dalla Coppa Italia. A guidarli in panchina l'ex centrocampista, oggi 47enne. Per lui, ritiratosi al termine della stagione 2008/2009 (ultima maglia vestita quella del Foggia), da calciatore c'è stata una parentesi di una stagione a cavallo tra il vecchio e il nuovo millennio in granata. In Serie A in quel campionato Pecchia collezionò 22 presenze, segnando un gol al Piacenza. Non fu una stagione felice per il Torino. Culminò, infatti, con la retrocessione in Serie B, seguita da una nuova promozione in Serie A nell'annata successiva.

JUVENTUS - Il ricordo di Pecchia al Torino, dunque, non è indimenticabile. La stagione, difatti, fu particolarmente travagliata, soprattutto a livello societario dove si verificarono dei passaggi di consegna in corso d'opera difficili da gestire nello spogliatoio e quindi in campo. Ma se osservata da un'altra prospettiva, la gara di Coppa Italia di Pecchia contro il Torino potrebbe anche rappresentare un personale Derby della Mole. Dopo essere cresciuto in Campania tra Avellino e Napoli, per due stagioni Pecchia ha indossato la maglia bianconera della Juventus. Se, però, nel 1997/1998 ha trovato parecchio spazio tra Serie A e competizioni europee, invece l'anno successivo è rimasto ai margini tanto che a gennaio si trasferì alla Sampdoria, prima di ripartire dal Torino nell'estate del 1999. In totale per lui 37 apparizioni con la casacca della Juventus contro le 22 con quella del Torino.

UNDER-23 - Ma l'esperienza con la Juventus non si è limitata solamente alla carriera da calciatore. Ha, infatti, recentemente condotto la Juventus Under-23 nel campionato di Serie C. È stato allenatore dei giovani bianconeri nel 2019/2020, classificandosi al decimo posto e uscendo abbastanza presto ai play-off. Per l'annata successiva non venne riconfermato (la dirigenza bianconera lo sostituì inizialmente con Andrea Pirlo, poi, come è noto, il Campione del Mondo di Berlino 2006 venne promosso rapidamente in Prima Squadra) e nel corso dell'ultimo torneo di Serie B ha avuto l'opportunità di accasarsi alla Cremonese, conducendo i lombardi alla salvezza. Dunque, per Pecchia il ritorno sotto la Mole accenderà duplici emozioni: da una parte i trascorsi in granata, dall'altra quelli in bianconero. Ma il suo obiettivo primario oggi si chiama Cremonese e proverà, perciò, a rovinare in ogni modo il debutto ufficiale di Juric al Torino. Tra l'altro, i precedenti da allenatore contro i granata lo vedono imbattuto: ai tempi dell'Hellas, 2017/2018, pareggiò a Torino 2 a 2 e vinse al "Bentegodi" 2 a 1.