Belotti, Zaza e Sanabria: tre punte per un posto. Juric studia le soluzioni

Con la permanenza del Gallo ci sarebbero tre punte per un solo posto nell’undici titolare

Belotti , Sanabria e Zaza : tre centravanti per un solo posto a disposizione. Ivan Juric dovrà fare i conti anche con questo aspetto, cercando una soluzione per una rosa che al momento gli offre tre punte quando nel 3-4-2-1 ne occorre solamente una.

CON BELOTTI - La permanenza del Gallo resta sempre da confermare definitivamente , ma con il passare dei giorni e l’assenza di offerte concrete si fa sempre più probabile. E per Juric, che potrebbe nel caso contare sul suo capitano, si aprirebbe la questione di gestire la convivenza con Sanabria . L’ex Betis e Genoa è stato impiegato da centravanti nelle prime uscite stagionali, ma ai tempi Belotti non era ancora rientrato dalle vacanze. Una possibilità porta ad spostare sulla trequarti il paraguayano: una soluzione provata già contro l’Az, quando Sanabria ha arretrato il suo raggio d’azione dopo l’ingresso di Belotti.

VIA ZAZA? - Altra possibilità sarebbe invece la cessione di Simone Zaza. Con Sanabria e Belotti a disposizione per un solo posto, il lucano sarebbe sacrificabile senza conseguenze da un punto di vista della profondità della rosa. Ma vendere l’ex Valencia non si prospetta affatto facile e non si registrano piste calde all’orizzonte. Stando così le cose, con tre centravanti, diventerebbe però difficile andare ad acquistare sul mercato un ulteriore trequartista. Servirà dunque trovare la giusta soluzione, il tempo stringe ed il campionato è ormai alle porte.