Toro, la mano di Juric si vede ma non basta: ora servono rinforzi dal mercato

Domenica la Coppa Italia, anche il campionato alle porte: ora il tecnico ha bisogno di rinforzi

MERCATO BLOCCATO - Una situazione non delle più facili da gestire, considerato che il mercato del Toro è attualmente bloccato. Da un lato c’è la questione Belotti: la società attende una risposta dal suo capitano e dal futuro del Gallo cambieranno e non di poco i movimenti di Vagnati in sede di acquisti. Dall’altro c’è la necessità di vendere e sfoltire una rosa extralarge: diversi elementi non rientrano nei piani di Juric ma sono ancora sotto la Mole.