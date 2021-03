Italia-Irlanda del Nord: Belotti verso la panchina, come Mandragora e Sirigu

Nazionale / Sono tre i giocatori del Torino convocati da Mancini oltre al Gallo ci sono anche Sirigu e Mandragora

BELOTTI - Come affermato dallo stesso Mancini, il capitano del Toro scenderà sicuramente in campo in una delle tre sfide che attendono gli azzurri (le altre avversarie saranno Bulgaria e Lituania). Non dovrebbe però accadere questa sera: Mancini, infatti, sembra aver preso atto del fatto che il Gallo non sia al meglio per via dello stop per Covid - come si è visto anche domenica scorsa in Sampdoria-Torino - e pertanto pare volergli concedere qualche giorno in più di allenamento. Avendo convocato 3 attaccanti come Belotti, Immobile e Caputo è normale che ci sia alternanza nel ruolo e che chi non parte dal primo minuto avrà comunque la possibilità di entrare a gara in corso. Dal canto suo l'allenatore del Torino, Davide Nicola, si augura che il numero 9 granata giochi il prima possibile in modo che possa avere più riposo possibile prima del delicato derby che il Toro giocherà contro la Juventus al termine di questa sosta per le nazionali, sabato 3 aprile.