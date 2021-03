Toro, il confronto con lo scorso anno: record negativi e solo 4 vittorie

Numeri / Il confronto con la scorsa stagione dimostra come il Torino abbia peggiorato le proprie statistiche

STAGIONE 19/20 - Alla 28^ giornata dello scorso campionato il Torino si situava al 14° posto in classifica con 31 punti, a +6 sul Lecce terz'ultimo. Si apprestava a un finale di stagione in cui l'obiettivo primario era la salvezza, la quale sarebbe potuta arrivare anche abbastanza agevolmente, e doveva dimostrare che il brutto momento vissuto a cavallo con la pandemia era stato solo un calo dettato dal caso. In quel periodo infatti, le prestazioni non convincevano, soprattutto per quel che riguarda la fase difensiva: a questo punto della stagione erano 5o i gol subiti, mentre 32 erano i realizzati. Nonostante ciò, però, il Torino poteva comunque godere di un buon cuscinetto di avversarie tra sé e la zona retrocessione, oltre alla convinzione che con la fine del campionato sarebbe potuto esserci un nuovo inizio.

STAGIONE 20/21 - Attualmente, allo stesso punto del campionato, il Torino è 17° con 23 punti, a +1 sul Cagliari terz'ultimo, con una partita da recuperare. Un anno dopo, quindi, la situazione, che già preoccupava, non è migliorata affatto, anzi è peggiorata. Se l'anno scorso il Toro poteva godere di un buon margine sulla zona retrocessione e di un buon numero di squadre alle spalle, ora non può permettersi alcun errore. Il Cagliari è a contatto e le altre squadre sono avanti di 6 punti. Non è migliorata neanche la tanto discussa fase difensiva: anche quest'anno infatti sono 50 i gol subiti. L'unico dato che è migliorato è quello relativo ai gol fatti: sono infatti già 39 le reti granata in questa stagione.

NUMERI - Come detto, la situazione rispetto alla scorsa stagione, non è per nulla migliorata, anzi, è peggiorata e di molto, tanto che l'incubo retrocessione, ora come mai prima, turba concretamente il mondo granata. Inoltre i numeri non aiutano, e non sono dalla parte del Toro. In questa stagione infatti, dopo 27 turni giocati, i granata hanno conquistato la vittoria in solamente 4 occasioni, eguagliando il record negativo del campionato 1958/1959 e 2002/2003 (entrambi finirono con la retrocessione). In più, alla stessa annata 2002/2003, risale l'ultimo precedente con meno punti in classifica (19), mentre al 1958/1959 risale il record negativo di 56 gol incassati a questo punto della stagione. Per concludere, il Toro non vince due partite consecutive dal gennaio 2020, proprio il mese antecedente all'inizio di questa crisi infinita.