Il Torino di Nicola esce sconfitto da Marassi nel match andato in scena domenica alle 15 contro la Sampdoria di Ranieri. Decisiva la rete di Antonio Candreva che al 25' del primo tempo ha permesso ai blucerchiati di portare a casa tre unti importanti. Ora i granata - sempre con una partita in meno da recuperare con la Lazio - si trovano al diciassettesimo posto in classifica a +1 dal Cagliari terzultimo. Ecco le tre verità che il match contro i blucerchiati ci ha lasciato.