Lukic anticipa il derby, stasera gioca contro Ronaldo in Serbia-Portogallo

Focus on / Il centrocampista del Toro affronterà lo juventino con la sua Nazionale a pochi giorni di distanza dalla stracittadina

Federico De Milano

Questa sera alle ore 20:45 scenderanno in campo la Nazionale della Serbia e quella del Portogallo, per la seconda giornata del gruppo A per le qualificazioni ai Mondiali. Una sfida nella sfida tra Sasa Lukic e Cristiano Ronaldo, in quella che può essere considerato una sorta di anticipo del derby che si giocherà sabato prossimo.

SERBIA - La rappresentativa serba è reduce dal successo di mercoledì contro l'Irlanda, in una gara vinta 3-2 dove tra gli altri è andato in gol l'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic. In quell'occasione Lukic ha giocato tutti e 90 i minuti riuscendo a fornire una prestazione di buon livello, soprattutto nel secondo tempo. Potrebbe avere la possibilità di scendere in campo dal primo minuto anche questa sera anche se la concorrenza nel reparto di centrocampo della Serbia è sempre agguerrita dal momento che può contare su giocatori del calibro di Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Se Lukic dovesse giocare da titolare questa sera potrebbe trattarsi di una buona notizia per il Toro perchè così il centrocampista granata potrebbe mettere minuti preziosi nelle gambe per cercare di ritrovare la miglior condizione dopo delle apparizioni con il Toro un po' sottotono. Nicola però, dal canto suo, si augura che nessuno dei suoi giocatori torni a Torino indisponibile, un rischio che è sempre dietro l'angolo durante la sosta per le Nazionali.

PORTOGALLO - Anche la Nazionale lusitana ha vinto all'esordio nel girone di qualificazione portandosi in testa a 3 punti proprio con la Serbia. Il Portogallo mercoledì ha sconfitto 1-o l'Azerbaigian grazie ad un'autorete nel primo tempo di un giocatore azero. Contando che solamente la prima del girone passa il turno e si qualifica direttamente per i Mondiali in Qatar, questa di stasera sarà già una partita chiave per le sorti di questo gruppo. Il Portogallo parte favorito per vincere questo girone ma questa sera la Serbia avrà il vantaggio di giocare in casa e dunque ci si attende una partita interessante ed equilibrata. Sarà curioso vedere anche la sfida tra Lukic e Ronaldo, a una settimana dal derby della Mole.