Nazionali, Costa D’Avorio-Burkina Faso: Singo spera nell’esordio

L'esterno granata sarà in campo oggi alle 19 nell'amichevole contro la selezione del CT Kamou Malo

Quella di questa sera alle ore 19.00 potrebbe essere la gara di esordio di Wilfred Singo con la maglia della Nazionale maggiore della Costa D'Avorio. Il terzino granata - in occasione delle due amichevoli con Burkina Faso e Ghana - è stato infatti convocato per la prima volta dal CT Patrice Beaumelle. Singo si è guadagnato questa convocazione con la Costa D'Avorio dopo essere stato la rivelazione del Torino di questo campionato: soprattutto nella prima parte di stagione con Giampaolo il classe 2000 era letteralmente inarrestabile sulla fascia destra. Allo stadio Olimpico Alassane Ouattara di Abidjan in Costa D'Avorio stasera la squadra del CT Beaumelle sfiderà quindi il Burkina Faso: come "rivale" nel ruolo di terzino destro Singo però ha Serge Aurier, che è anche il capitano della Nazionale e non sarà facile conquistarsi il posto, ma - considerato che è un'amichevole - non è escluso che per l'esterno granata non ci possa essere spazio. Insomma, stasera - se il CT Beaumelle deciderà di schierarlo in campo - Singo avrà la possibilità di far vedere di cosa è davvero è capace anche con la maglia della propria Nazionale in modo tale da realizzare il sogno che aveva fin da bambino.