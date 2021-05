Torino, il pagellone di fine anno: Singo 6.5, la rivelazione stagionale

Il terzino ha dimostrato di essere al livello della Serie A: un calo nell'ultimo periodo (anche causa Covid) gli toglie mezzo punto

Gualtiero Lasala

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2020/2021. Buona lettura.

È sicuramente uno dei migliori giocatori del Torino visti in questa stagione travagliata, ma anche un prospetto interessante in Serie A, che non è passato inosservato. Si parla di Stephane Singo, autore sicuramente di un'annata positiva, anche se non eccellente. La sua prima parte è stata quasi straripante, sotto la guida di Giampaolo: una spinta costante e devastante sulla destra, che ha permesso più di una volta ai granata di salvare il salvabile. Ancora un po' inesperto, vista anche l'età (il giocatore è classe 2000), ma con un potenziale ancora da esprimere molto importante.

PARTITA TOP - Ci sarebbero molte partite da prendere in analisi, ma quella più importante e decisiva di Singo non può che essere lo scontro diretto contro il Parma giocato al Tardini. A Singo sono serviti soltanto 8 minuti per riuscire ad andare in gol, grazie ad un prezioso - e pregevole - assist di Andrea Belotti, che lo ha messo a tu per tu con Sepe. Molto bravo l'ex Primavera ad insaccare e a mettere sui giusti binari una gara fondamentale per la salvezza del Torino: uno dei pochi squilli nella gestione Giampolo, che si rivelò poi illusorio.

PARTITA FLOP - Dopo lo stop a causa del Covid-19 e un problema legato al ginocchio, Singo è tornato molto più spento e meno frizzante rispetto alla prima parte di stagione. Molte volte goffo e in palese difficoltà: l'apice è stato toccato contro il Milan, quando Theo Hernandez ha fatto di Singo ciò che voleva. In occasione del gol del terzino rossonero, l'ex Primavera è stato preso in mezzo anche da Rebic, perdendosi totalmente la marcatura. Per 90 minuti è stato portato a spasso dal giocatore francese; in quell'occasione ha fatto capire che di lavoro da fare ce n'è ancora.

VOTO - In ogni caso, tra alti e bassi dovuti anche problematiche fisiche, Singo si merita un voto positivo, nello specifico un 6,5. Una sufficienza piena, perché il bilancio complessivo è sicuramente positivo. Il Toro sa che potrà fare affidamento su un terzino di qualità con ampissimi margini di miglioramento.