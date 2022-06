Nazionali, Pellegri verso la titolarità in Under 21: anche il Toro osserva

Pellegri è in prestito a Torino, il suo futuro è da decidere: l'Under 21 è una vetrina per mettersi in mostra

Irene Nicola

Il rilancio in Nazionale prima, poi un futuro da scrivere forse a Torino. Pietro Pellegri avrà con tutta probabilità l'occasione di mettersi in vetrina con l'Under 21, impegnata contro il Lussemburgo nelle qualificazioni per i prossimi europei di categoria - match in programma oggi, lunedì 6 giugno, alle ore 18:30. E sarà un'occasione da non perdere, perché a guardare ci sarà anche il Torino, chiamato a decidere quali saranno le sorti dell'attaccante di proprietà del Monaco, in prestito fino al 30 giugno al club granata.

NAZIONALE - Pellegri era stato convocato da Mancini nei giorni scorsi per il maxi stage in vista dei prossimi impegni di giugno. A causa di un colpo però, l'attaccante aveva lasciato il ritiro in data 25 maggio. Una misura del tutto precauzionale, pensata per evitare di mettere a rischio la convocazione in Under 21. Pellegri si è infatti poi aggregato regolarmente agli Azzurrini di Nicolato, che sembra convinto dal giocatore e dovrebbe lanciarlo titolare contro il Lussemburgo, schierandolo al centro del tridente offensivo.

FUTURO - Arrivato a Torino a gennaio, Pellegri ha avuto poco spazio per potersi mettere in mostra. Quando ne ha avuto modo però, ha fatto intravedere buoni segnali. Ma in maglia granata è partito titolare solo in un'occasione contro l'Empoli, mentre nelle restanti otto è sempre subentrato dalla panchina. Anche in quest'ottica farsi vedere sarà importante, per dimostrare di poter dare garanzie sulla tenuta fisica e anche la giusta maturità che possa portare Juric a volersi affidare a lui per l'attacco granata.