Torino, il pagellone di fine anno: Pellegri 6, lascia intravedere buoni segnali

Pietro Pellegri in maglia granata ha trovato poco spazio, ma quando chiamato in causa da Ivan Juric, il giocatore classe 2001 ha lasciato ben sperare. Arrivato sotto la Mole nello scorso mercato invernale di riparazione, l'attaccante conta 9 presenze con il Torino, 209' giocati e un solo gol.

PARTITA TOP - Sono poche le partite disputate da Pellegri in maglia granata, nessuna per intero. Tra queste, spicca comunque la prestazione contro la Lazio: fa vedere il suo talento, saltando più in alto di tutti per segnare e scatenare la sua gioia (LEGGI QUI).