Nazionali, Serbia-Slovenia 4-1: Vanja in panchina. Lukic entra al 71′

All'estremo difensore granata questa sera è stato preferito Rajkovic, il centrocampista invece nella seconda frazione di gioco ha preso il posto di Sergej Milinkovic-Savic

Prosegue la seconda edizione della Nations League. Questa sera - domenica 5 giugno - la Serbia di Sasa Lukic e Vanja Milinkovic-Savic è scesa in campo dopo la sconfitta rimediata nella prima giornata contro la Norvegia (QUI i dettagli). Entrambi i giocatori serbi del Torino - dopo aver giocato dal primo minuto contro la Norvegia - questa sera sono partita dalla panchina: a Vanja è stato preferito il portiere Rajkovic, mentre il numero 10 granata ha perso il ballottaggio con Ilic. Lukic però è stato inserito a gara in corso dal CT Stojkovic: al 71' del secondo tempo infatti il tecnico della selezione serba ha preso il posto di Sergej Milinkovic-Savic. Contro la Slovenia allo stadio Rajko Mitić di Belgrado, i ragazzi di Stojkovic si sono imposti per 4-1: alla rete serba di Mitrovic del 21' ha risposto Stojanovic al 30'. Nella seconda frazione di gioco il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic ha portato in vantaggio la Serbia con un gran colpo di testa arrivato dagli sviluppi di un calcio d'angolo. A chiudere i conti ci han poi pensato prima Jovic (all'85') e infine Radonjic (al 92'). Il prossimo impegno della Serbia sarà giovedì 9 giugno alle 20.45: alla Friends Arena di Solna (Stoccolma) i ragazzi di Stojkovic sfideranno la Svezia nel match valido per la terza giornata di Nations League.