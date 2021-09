Coppa Italia Primavera: ai sedicesimi sarà Alessandria-Torino

In caso di ulteriore successo Coppitelli si ritroverebbe ad affrontare la Sampdoria agli ottavi

Con una prova di forza, la Primavera di Federico Coppitelli si qualifica al secondo turno di Coppa Italia. I granata hanno disputato un match contro la Virtus Entella di pieno controllo, bloccando sul nascere le iniziative dei liguri e chiudendo la pratica con un netto 3-0 firmato da Akhalaia, Zanetti e Della Valle. Al prossimo turno i granata dovranno vedersela con l'Alessandria, vittoriosa contro il Genoa per 2-0, in una gara secca in programma il 27 ottobre. In caso di ulteriore successo, ad aspettare Savini e compagni agli ottavi ci sarebbe la Sampdoria.