Coppa Italia Primavera, le pagelle di Torino-Entella 3-0: Akhalaia ripaga la fiducia

Della Valle ancora in gol, Stenio trova la prima rete in granata. Ottima la prestazione dei ragazzi di Coppitelli

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino accede ai sedicesimi di Coppa Italia al termine di un match contro la Virtus Entella che non ha mai messo in discussione il predominio granata (qui la cronaca). Per Coppitelli sono arrivate conferme, sia dall'attacco - già prolifico a Pescara - sia da chi finora aveva giocato meno. Un fattore che gli permetterà di valutare più opzioni per la partita in campionato contro l'Empoli di sabato. Ecco i voti ai protagonisti granata del match.

VISMARA 6: È praticamente uno spettatore di questa partita e questo per un portiere complica sempre tutto. Lui è bravo a rimanere attento fino alla fine e a dare sicurezza alla difesa, aiutando anche in fase di palleggio.

ANTON 6: Sfortunato. Parte molto bene sulla corsia di destra, poi al 26' è costretto a lasciare il campo. (26' STENIO 7: Seconda partita di fila che Coppitelli lo inserisce per l'infortunato di turno. Rispetto a Pescara sembra già più in palla. Punta l'uomo bene e difficilmente lo tengono. Nella ripresa dopo un buon inizio trova il suo primo gol con il Toro dopo un'azione personale). (76' GYIMAH sv: Entra bene, si è giocato bene i minuti concessi di Coppitelli).

DELLA VALLE 7: Parte centrale e viene poi spostato come terzino dopo l'uscita di Anton. Sfiora ancora una volta il gol di testa. La sua prestazione è molto positiva in avvio, come terzino va un po' in difficoltà visto che non è il suo ruolo. Nella ripresa sfiora nuovamente la rete. Alla terza occasione segna e trova il secondo gol di fila dopo quello di Pescara. Patisce la velocità di Trocino in più di occasioni e in fase di possesso non sempre fa la scelta giusta.

REALI 6.5: Sfida la sua ex squadra e gioca con personalità e autorevolezza. Un passo in avanti rispetto alla partita di Pescara. È lui a guidare la difesa e lo fa bene. Argina bene Mazzotta prima e Banfi poi.

AMADORI 6.5: Esordio da titolare nel Torino e gioca molto bene. Parte come terzino dando sempre un'opzione in più ad Antolini sulla corsia, poi viene spostato come centrale. Il suo rendimento non cambia.

LINDKVIST 5.5: Parte bene sull'esterno recuperando palloni in avanti e puntando spesso l'uomo. Con il passare dei minuti aumentano gli errori. Nell'economia della squadra è fondamentale, dovrebbe limitare gli errori.

MAUGERI 6.5: Coppitelli lo lancia da titolare e con la fascia da capitano al braccio, lui risponde con una bellissima prestazione. Dà sostanza alla linea di mediana recuperando una mole di palloni importante. Sfiora anche in qualche occasione il gol.

GARBETT 6: Appare un po' spaesato come centrale nel 4-4-2, Coppitelli dalla panchina lo telecomanda a inizio. Quando c'è da mettere qualità è bravo. Bellissima la palla per Akhalaia in occasione dell'1-0. (54' SAVINI 6: Prestazione in cui deve solamente dare ordine e lo fa. Quasi superfluo sottolineare che l'impegno non lo fa mai mancare).

ANTOLINI 6: Grande impegno da parte dell'ex Chievo Verona, che alterna ottime giocate a errori banali, a cui cerca sempre di porre rimedio. Coppitelli poi lo sposta a terzino e non sfigura in un ruolo che non è suo. (54' ANGORI 6: Senza particolari squilli, gioca comunque bene spingendo sulla fascia e mettendo palloni interessanti in mezzo).

ROSA 5.5: Un passo indietro rispetto all'ultima prestazione contro il Pescara. Continua a lottare, ma in avanti spreca troppo. (46' BAETEN 6: Parte subito bene rendendosi pericoloso. Rispetto all'Entella è di un'altra categoria e si vede).

AKHALAIA 7: Coppitelli lo premia dopo le ottime partite con Milan e Pescara, lui lo ripaga con un gol e una prestazione importante. Si danna fino alla fine per trovare la doppietta.

ALL. COPPITELLI 7: Come preannunciato contro l'Entella apporta un leggero turnover visto che sabato i granata sfideranno l'Empoli. La risposta dei suoi ragazzi è ottima. Il risultato non è mai stato in discussione e si iniziano a vedere idee sempre più delineate. Sperava di poter essere messo in difficoltà da chi ha lanciato da titolare per la prima volta, compito riuscito da tutti gli esordienti. Ora ha due giorni per preparare la partita di campionato, ma dopo una vittoria come questa è sicuramente più semplice.