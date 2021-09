Coppa Italia Primavera, Torino-Virtus Entella 3-0: partita mai in discussione

Ottima prestazione da parte della squadra di Coppitelli, segna ancora Della Valle. Prima rete per Stenio e Akhalaia

Roberto Ugliono

Grande vittoria della Primavera del Torino contro la Virtus Entella a Biella. I granata vincono per 3-0 e passano così ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. Una prestazione importante da parte della squadra di Coppitelli, che crea tanto e merita il passaggio del turno. Una risposta sonora alla prestazione di Pescara durante la quale si erano viste delle difficoltà difensive. Contro i liguri il Toro non soffre e si conferma pericoloso in avanti.

LE SCELTE - Come anticipato, Coppitelli apporta un leggero turnover rispetto alla partita di Pescara. In porta al posto di Milan c'è Vismara, mentre in difesa si vedono dal primo minuto Anton e Amadori, mentre vengono confermati Reali e Della Valle. In mezzo recupera Antolini (uscito al 10' a Pescara) e viene confermato Lindkvist, mentre davanti alla difesa c'è Maugeri in coppia con Garbett. La novità vera è il modulo. Coppitelli opta per un 4-4-2 con punte Rosa e Akhalaia, mentre Antolini e Lindkvist sono gli esterni.

PRIMO TEMPO - Dopo una breve fase di studio, il Torino inizia a spingere, incontrando però fatica nel creare occasioni da gol. Merito di una Virtus Entella molto coperta e attenta a non lasciare spazi. Al 15' però i granata riescono a crearseli. Antolini appoggia centralmente per Garbett che trova un fazzoletto per Akhalaia che a tu per tu con Rinaldini viene favorito da un rimpallo e la palla carambola così in porta. Il gol dà forza e morale ai granata che poco dopo si rendono ancora pericolosi. Antolini sfugge sulla sinistra e mette in mezzo per Akhalaia, ma è bravo Di Maro a respingere. L'Entella si sveglia con il tempo e si rende pericolosa principalmente in contropiede, ma le occasioni migliori sono per il Toro. Al 26' Lindkvist calcia debolmente da ottima posizione e 9 minuti dopo è Rosa a tirare centralmente una volta liberato da un rimpallo. Nel finale di primo tempo ancora granata molto pericolosi con Akhalaia, ma è fenomenale Rinaldini a respingere a mano aperta. La prima frazione si chiude con un Torino in difficoltà, ma allo stesso tempo con più certezze avendo assorbito il cambio modulo e anche il cambio di formazione reso necessario dall'uscita di Anton per infortunio. Al posto del terzino entra Stenio Zanetti e Coppitelli è obbligato a cambiare la disposizione in campo, spostando Antolini e Della Valle come terzini e Amadori come centrale di difesa.

SECONDO TEMPO - Durante l'intervallo Coppitelli inserisce Baeten per Rosa e il belga è subito pericoloso, mettendo in mezzo un pallone per Lindkvist che però non attacco il secondo palo e non ne approfitta. Proprio l'ex Nec è l'uomo in più dei granata in questo avvio di ripresa e al 53' si guadagna una punizione, che però poi calcia male. Oltre al belga, sembra particolarmente in palla Stenio Zanetti, che con il passare dei minuti diventa sempre più pericoloso fino al gol al 61' dopo una bella azione personale. Il 2-0 toglie morale ai liguri, che escono progressivamente dalla partita, mentre il Torino congela sempre di più il vantaggio proponendosi in avanti con costanza. Al 76' arriva anche la rete del definitivo 3-0 che mette fine alla partita. In gol, ancora una volta, Della Valle. Il difensore granata (già in rete a Pescara) dopo un primo colpo di testa respinto, deposita in rete sulla ribattuta. Nel finale Coppitelli ridisegna la sua squadra con un 3-5-2 che dà più copertura, ma non cambia la partita: i granata conducono il gioco e l'Entella rimane rintanata nella propria metà campo. Una prestazione importante da parte dei torelli, che si dimostrano una squadra con potenzialità importanti. Note molto positive da chi aveva giocato meno fin qui, esattamente quello che si aspettava Coppitelli. Ora il Torino ha due giorni per preparare la partita contro l'Empoli di sabato.

IL TABELLINO

TORINO-VIRTUS ENTELLA 3-0

Marcatori: 17' Akhalaia (T), 61' Zanetti (T), 76' Della Valle (T)

TORINO(4-4-2): Vismara; Anton (26' Zanetti, 76' Gyimah), Della Valle, Reali, Amadori; Lindkvist, Maugeri, Garbett (54' Savini), Antolini (54' Angori); Rosa (46' Baeten), Akhalaia. All. Coppitelli. A disposizione: Fiorenza, Milan, Barbieri, Chiarlone, Giorcelli, Caccavo, Gheralia.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Rinaldini; Tassotti, Coly (56' Dolce), Di Maro, Langella (46' Trocino); Antonioni (69' Babliuk), Costa, Prosdocimi; Andreazza; Mazzotta (56' Tosi), Banfi. All. Melucci. A disposizione: Bartolozzi, Di Mario, Crognale, Cucciniello, Matarozzi, Maresca, Thioune, Santanocito.

Ammonito: 29' Di Maro (V)