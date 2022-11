Primavera, Scurto post Torino-Cremonese 4-1: “Ci teniamo a fare bene in Coppa”

Al termine della sfida di Coppa Italia Primavera contro la Cremonese, terminata con un 4-1 del Torino per e il conseguente passaggio del turno ( QUI il commento ), Giuseppe Scurto ha commentato la prestazione dei granata. Di seguito le sue parole.

Ha detto che tenete molto alla Coppa Italia. Come commenta il passaggio del turno, in rimonta dopo lo svantaggio iniziale?

"Sicuramente ci teniamo alla Coppa Italia così come al campionato. Era importante fare una buona prestazione e devo dire che l'abbiamo fatta abbastanza bene. Nel primo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà e potevamo fare meglio, nel secondo siamo cresciuti e abbiamo portato a casa meritatamente questa vittoria."

C'è stata anche qualche risposta da parte di chi ha avuto meno spazio come Njie che ha fatto molto bene. Da loro ha ricevuto le stesse risposte degli altri in termini di fiducia ed impegno?

"Era importante dare anche spazio a qualche ragazzo che aveva giocato un po' meno e devo dire che hanno dato delle risposte sicuramente positive. Queste partite servono anche per questo e oggi i ragazzi hanno fatto una buona partita"

"Il Cagliari è una squadra forte come un po' tutte in questo campionato. Sarà sicuramente una partita equilibrata. Ci sarà tempo per pensarci, adesso ci concentriamo su quest'ultima partita prima della sosta."