Primavera, Torino-Cremonese 4-1: i granata conquistano gli ottavi in rimonta

Ecco il nostro commento alla partita di Coppa Italia del Torino contro la Cremonese

Irene Nicola

Il Torino conquista in rimonta il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera. Dopo la doccia fredda del gol subito in avvio, i granata di Scurto rialzano la testa. Njie e Dellavalle rimettono la partita in carreggiata, Caccavo e Jurgens arrotondano il risultato nella ripresa per il 4-1 finale. I granata passano così il turno, ora dovranno affrontare il Cagliari.

Coppa Italia Primavera, Torino-Cremonese: le scelte — Per i sedicesimi di Coppa Italia, Scurto conferma gran parte della formazione scesa in campo con il Lecce, con alcuni cambi. In difesa non c'è N'Guessan, spazio alla coppia Anton-Dellavalle. A centrocampo ancora Gineitis e D'Agostino, torna Ruiz titolare al posto di Ruszel. Qualche modifica in più nel tridente offensivo. Dell'Aquila scende subito in campo, lo affiancano Corona come prima punta e Njie sulla sinistra.

Coppa Italia Primavera, Torino-Cremonese: il primo tempo — Doccia gelata per il Torino in avvio, che si trova subito a dover fare i conti con lo svantaggio. Dopo 60'' la Cremonese passa in vantaggio alla prima azione di gioco con Arpini. I lombardi passano da sinistra, con uno scambio tra Stuckler e Arpini, con il terzino che calcia sotto l'incrocio e sigla l'1-0. I ragazzi di Scurto sembrano faticare a reagire, specialmente nei contrasti, ma trovano la quadra al 10' quando Njie riceve il suggerimento di Dell'Aquila e sigla il primo gol all'esordio da titolare con la maglia della Primavera granata. Il pari galvanizza il Toro, che si fa vedere con più continuità, mentre la Cremonese si affida ai contropiedi di Borghesan e Stuckler. Al 25' il Torino passa in vantaggio. I granata sono bravi a guadagnarsi una punizione sulla trequarti. Gineitis mette in mezzo un traversone su cui arriva a rimorchio Dellavalle, che da posizione defilata aggancia e insacca in rete. Primo gol della stagione per il centrale granata, che mette la firma sul 2-1 del Torino. Il resto del primo tempo vede il Toro gestire il possesso e la maggioranza delle iniziative, ma rischia qualcosa in contropiede. Le occasioni migliori per i lombardi arrivano nell'ultimo quarto d'ora, quando Passador è attento in occasione di due corner velenosi. Anche i granata vanno vicini ad arrotondare il risultato, ma Njie sbatte sul muro di Agazzi nel tu per tu con il portiere della Cremonese.

Coppa Italia Primavera, Torino-Cremonese: il secondo tempo — Nella ripresa Scurto si gioca subito tre cambi. Finisce la partita di D'Agostino, che lascia il posto a Weidmann; in attacco Caccavo e Jurgens prendono il posto di Corona e Dell'Aquila. In avvio fa meglio la Cremonese che prende metri e fiducia ma senza trovare il cinismo giusto per colpire. Il Torino è meno propositivo, ma quando si fa vedere dalle parti di Agazzi dimostra di poter far male. La prima vera occasione della ripresa arriva al 61': Gineitis si inventa un lancio lungo dalla linea di centrocampo a pescare Jurgens al limite dell'area, Jurgens cerca il tiro a giro che va fuori di un soffio. Poi Gineitis sbaglia poco dopo il tap-in del possibile 3-1. Ma il gol della sicurezza arriva al 70': questa volta è il Torino a sfruttare l'arma del contropiede, con Njie che si invola a destra, senza trovare spazio per la conclusione. Arriva fino a fondocampo, poi appoggia a rimorchio per Caccavo, che ha lo spazio per la conclusione dal limite e non sbaglia. A questo punto Scurto sostituisce Njie, autore di una prestazione generosa, per dare spazio a Savva, e poco dopo fa subentrare Ciammaglichella a Gineitis. La Cremonese dal canto suo prova a rimanere in partita, spaventando il Toro con Mendes e con un tap-in mancato da distanza ravvicinata. Dopop il brivido subito, i granata predono il largo. All'88' Dembele scappa via sulla destra, riceve palla Jurgens sul fronte opposto e questa volta trova il gol del 4-1 che chiude i giochi.

Coppa Italia Primavera, Torino-Cremonese: il tabellino — TORINO-CREMONESE

Marcatori: 1' Arpini (C), 10' Njie (T), 25' Dellavalle (T), 70' Caccavo (T), 88' Jurgens (T)

TORINO(4-3-3): Passador; Dembele, Anton, Dellavalle, Antolini; D’Agostino (46' Weidmann), Ruiz, Gineitis (78' Ciammaglichella); Dell’Aquila (46' Jurgens), Corona (46' Caccavo), Njie (73' Savva). A disposizione: Hennaux, Brezzo, Gaj, N'Guessan, Rettore, Ansah, Ciammaglichella, Silva, Ruszel, Opoku, Marchioro. Allenatore: Scurto

CREMONESE: Agazzi, Arpini, Gardoni (86' Ventura), Ortelli, Triacca, Duca (46' Bellandi), Borghesan, Mendes, Stuckler (77' Conclari), Bright (65' Ricci), Basso (65' Gabbiani). A disposizione: Sayaih, Cherubini, Bassi, Itraloni, Cantaboni, Mavrommatis, Ricci, Odalo. Allenatore: Pavesi

Ammoniti: 31' Basso (C), 36' Dellavalle (T), 45+1' D'Agostino (T)