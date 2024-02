Frau, presidente del Cit Turin: “Veti Juventus? Pronto l’esposto alla procura”

Le parole di Frau sul veto della Juventus: "Lo ritengo un atto di bullismo"

“Torino per me è la medaglia d’oro alla resistenza, non dobbiamo dimenticarcelo - continua il presidente del Cit - È la città dove sono nate le Universiadi, la città di Primo Nebbiolo, è un centro di aggregazione di giovani da istituzioni come il Politecnico allo sport.Questo atteggiamento di posizionamento politico-sportivo imposto dalla Juventus mi dà fastidio. Ritengo che sia un atto di bullismo togliere la possibilità a bambini, compagni di banco e fratelli di partecipare agli stessi eventi solo perché uno è legato alla Juventus”. Il club rossoverde peraltro non è Academy granata, ma è legato dal Toro da un legame commerciale, visto che da anni alcune squadre giovanili si allenano e giocano nella struttura del Cit Turin, casa di Under 16 e Under 15 in questa stagione. Questo porta alcuni problemi. Frau riporta anche un esempio: “Prima il Barracuda era sempre da noi, ora non può venire per la Juventus, mi sento in imbarazzo a sentire queste risposte da parte dei presidenti dopo tante battaglie insieme”. E la situazione sarebbe ancor più gravosa per le società decentrate da Torino: "Il Cit ha la fortuna di avere a prescindere l’attenzione della gente, siamo in centro, ben serviti e abbiamo strutture di qualità, scelte anche da tante squadre di Serie A per gli allenamenti di rifinitura. Ma immaginate le società nelle zone di Torrazza o Chivasso in cui la Juventus ha fatto tante Academy, con cui chi è legato al Toro non può fare nemmeno amichevoli. Immagina il disagio, le società si devono autofinanziare o provare a farlo, il Comitato Regionale non dice niente nonostante le lettere in merito alla situazione e gli interventi pubblici a riguardo".