Giovanili Torino, ecco gli allenatori della stagione 2023-2024

Tramite comunicato, il Torino ha ufficializzato gli allenatori del Settore giovanile granata per la stagione 2023-2024. Come preannunciato, sono state rivoluzionate tutte le panchine che vedranno così volti nuovi alla guida.

Giovanili Torino, gli allenatori della stagione 2023-2024

Dopo l'addio di Antonino Asta, l'Under 18 granata passerà in consegna ad Antonio La Rocca. Una soluzione interna quindi che premia il tecnico granata. La Rocca aveva allenato nell'ultima stagione l'Under 14 e l'anno prima aveva fatto molto bene con l'Under 15 portandola ai quarti della finale scudetto. Due ex Alessandria alleneranno invece Under 17 e Under 16. L'Under 17, come anticipato su queste colonne, verrà guidata da Fabio Rebuffi; l'Under 16 andrà invece a Michele Vegliato. Riccardo Catto, tecnico della Juventus U14 nell'ultima stagione, completa il quadro e prenderà il gruppo Under 15.