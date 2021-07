Giovanili Torino, Ludergnani da lunedì al lavoro: prima l’ufficializzazione

Prima di tutto verrà la conferma di Coppitelli sulla Primavera, poi completerà il parco allenatori: possibile l'arrivo di Rivalta

Roberto Ugliono

Dopo l’addio a Massimo Bava, il Torino si prepara a iniziare una nuova era, quella di Ruggero Ludergnani. Il responsabile delle giovanili della Spal verrà ufficializzato dalla società granata nel weekend e poi inizierà la sua avventura nel Toro. Serve che il dirigente si metta subito al lavoro, per non perdere troppo terreno dalle concorrenti e per poter impostare il lavoro per la prossima stagione.

ALLENATORI - A partire dagli allenatori. In questi giorni Ludergnani contatterà Federico Coppitelli e i due parleranno del futuro dell’allenatore romano. Pur essendo uomo di Cairo, la conferma di Coppitelli passerà da questo colloquio. Al momento comunque sembra molto più probabile la permanenza dell’allenatore romano. Dopodiché Ludergnani avrà carta bianca sul resto del Settore giovanile. Per tutti gli allenatori - da Semioli a La Rocca - è finito il contratto con il Torino e per questo Ludergnani avrà ampio margine di movimento. Potrà dunque decidere se confermare qualcuno o tutti gli allenatori.

NOVITÀ - Sicuramente il dirigente avrà bisogno di qualcuno che conosca l’ambiente e la realtà torinese, per questo potrebbe rimanere in granata Andrea Fabbrini, che potrebbe diventare così un collaboratore di Ludergnani. Sicuro ci sarà un volto nuovo ed è quello di Giacomo Laurino, che si occuperà dell’area scouting. Lui era l’uomo di fiducia di Ludergnani già a Ferrara e i due insieme hanno fatto un ottimo lavoro, riuscendo a operare bene sia sull’Italia che sull’estero (e la Primavera estense ne è una dimostrazione). L’altro volto nuovo potrebbe essere quello di Claudio Rivalta. Si tratta in realtà di una faccia già vista in granata, visto che aveva giocato tra il 2009 e il 2011. Appesi gli scarpini al chiodo aveva iniziato ad allenare nelle giovanili del Cesena, dove ha fatto tutta la trafila arrivando fino in Primavera. Negli ultimi tre anni ha allenato prima l’Under 15 e poi l’Under 16 della Spal. Le giovanili del Torino sono pronte a ripartire.