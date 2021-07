Ezio Rossi: “Grazie Comi e Bava, portatori sani di un cuore granata sempre più malato”

"Negli anni quelle vene e arterie si sono rarefatte, quel cuore è sempre più malato, erano rimasti dei capillari che cercavano di nutrire quel cuore, nonostante un medico insensibile iniettasse colesterolo puro nel sistema cardiocircolatorio"

. Ora quei 2 capillari sono stati troncati, ultimi paladini, criticati e sbeffeggiati a volte, ma ultimi portatori sani di un cuore granata" continua Rossi, che conclude con una nota di amarezza ma soprattutto ringrazia Bava e Comi per il lavoro svolto nel Torino: "Come faccio a dire a miei figli di tifare per la Mia Squadra se quella squadra non esiste più? Grazie Antonio, solo chi ti conosce veramente, sa ciò che hai dovuto passare, e grazie a Massimo. Grazie per non essere riusciti a farmi chiudere il cerchio della mia vita, con questa società meglio così!"