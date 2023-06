Giovanili Torino, tra i 2008 arriva Simone Molon dall’Alpignano

È tempo di mercato anche per i Settori giovanili. Il Torino ha iniziato a guardarsi attorno e sta lavorando sui rinforzi in vista della prossima stagione. Di uno vi è già la certezza: Simone Molon, classe 2008 e capitano della Rappresentativa Piemonte VdA U15 al Torneo delle Regioni, in arrivo dall'Alpignano.

Giovanili Torino, Molon osservato tra Alpignano e Torneo delle Regioni

Il responsabile del Settore giovanile granata, Ruggero Ludergnani, aveva spiegato nella conferenza stampa di fine stagione quanto fosse importante fare riferimento al bacino piemontese per le giovanili. E proprio in quest'ottica è andato l'inserimento di Musumeci come responsabile scouting per la regione Piemonte. Al Torneo delle Regioni il club granata aveva infatti 5 osservatori che hanno preso nota e indicato il profilo di Simone Molon come potenziale innesto per le giovanili del Torino.