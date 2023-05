Ludergnani a 360°: “Dal Robaldo alla Primavera, la vedo così”

12.32 Ludergnani è arrivato. Inizia la conferenza.

"Io sono uno a cui non piace tanto fare interviste e parlare. Sapete qual è la mia posizione in merito. Forse ora era giusto fare il punto dopo due anni a Torino".

Da due anni la Primavera gioca lontano da Torino, qual è il problema? Prossimo anno potrà avvicinarsi?

"Non c'è nessun problema di budget, semplicemente ci sono dei requisiti minimi e basilari che il campionato Primavera ha stabilito per partecipare al campionato. Abbiamo cercato in ogni modo delle strutture che ricoprissero questi requisiti. Ricordatevi che ci sono anche requisiti tecnici come qualità dei campi, degli spogliatoio e delle tribune. Non vi nego che le squadre avversarie fanno il report sui campi in cui vanno a giocare. Purtroppo in questo momento i requisiti sono molto rigidi. Faremo di tutto per riportare la Primavera più vicini o in città. Anche per la squadra è un sacrificio andare a giocare lontano. Non avere tanto seguito non fa piacere nemmeno ai ragazzi. Ci sono però dei requisiti e noi dobbiamo rispettarli".

Quanti osservatori ha tra Italia ed Estero per scovare giocatori?

"Mi è capitato in questi anni di notare osservazioni. Noi abbiamo messo in piedi grazie anche al supporto del presidente un'area scouting importante che segue ragazzi tra l'Europa e l'Italia. Abbiamo Caprari come responsabile scouting per l'Italia e Musumeci per il Piemonte, poi ci sono altri tre scout per l'estero. Non ci si rende conto di quello che si è messo in piedi. Abbiamo una squadra che lavora in stretto contatto anche con gli scout della prima squadra. La condivisione delle nostre scelte è alla base per fare un ottimo lavoro".

La Primavera è arrivata tra le prime quattro. Dove potrà arrivare?

"Siamo molto contenti del cammino della Primavera. Dove possa arrivare? Se siamo lì ci crediamo. Adesso sono tutte partite equilibrate con squadre forti. La Primavera del Torino non è mai arrivata così in alto come questa stagione e dobbiamo esserne orgogliosi. Abbiamo le carte per giocarcela".

Qual è la situazione delle formazioni più giovani?

"Dipende dal punto di vista da cui si analizza la situazione. Se domenica Ansah al 95' non avesse fatto il gol del 3-2, ora dovremmo affrontare un quarto di finale. Non si può analizzare una stagione da un episodio singolo. Le valutazioni che fanno vanno oltre al risultato o al raggiungimento di una posizione in classifica. Io credo che dall'anno scorso sia stato fatto un passo avanti. Ora dobbiamo continuare a farlo sulla qualità dei singoli. Questo passa per il mercato e per il lavoro con i ragazzi. Se mi chiedete se sono contento vi rispondo che dobbiamo ancora crescere tanto in tutte le squadre. Se l'analisi è sulle classifiche o del valore delle singole rose la risposta cambia. Noi dobbiamo alzare la qualità dei singoli gruppi".

Senza sminuire la semifinale. La vittoria forse è la presenza di Gineitis in prima squadra e i complimenti di Juric. Quali giocatori vedremo in prima squadra in ritiro?

"Ci sono delle frasi fatte nel calcio. È innegabile che il settore giovanile deve produrre giocatori e farli entrare in prima squadra. Questo è il nostro primissimo obiettivo. Io sono bene quando sono arrivato da che punto siamo partiti. Mi ricordo bene la stagione passata e quello che abbiamo dovuto vivere quotidianamente. I complimenti di Juric ci portano a credere ancora di più nel nostro lavoro e lo ringrazio per le belle parole. Le sue sono parole che più di tutti ci hanno fatto piacere, proprio per la sinergia tra Primavera e prima squadra che deve esserci. Il percorso di Gineitis dev'essere un esempio da seguire per tutti. Con Vagnati stiamo facendo un'analisi del percorso dei ragazzi. Ora siamo concentrati sulla semifinale e quindi rinviamo i giudizi a fine stagione, ma abbiamo idee chiare. Dovremo fare valutazioni proprio in virtù della riforma Primavera".

Possiamo fare il punto sulla situazione Robaldo?

"Io rispetto quelli che sono i ruoli che ogni persona ha all'interno della società. Ovvio che sono a conoscenza di quello che sta succedendo, ma il principale incaricato è Paolo Bellini ed è lui che più di tutti ha piena conoscenza dello stato dell'arte. Stanno andando avanti con i lavori. È un asset troppo importante per il settore giovanile del Torino e per migliorarlo, oltre a migliorare la competitività sul mercato. Mi auguro di averlo a disposizione quanto prima. In questi due anni ho visto cosa vuol dire il Torino, comprendo l'appeal che ha. Le strutture sono alla base della competitività per portare i migliori italiani e non solo".

Che metodo di lavoro ha con gli allenatori delle giovanili? Capitolo scuola calcio, Silvano Benedetti lascerà. È stato individuato il suo sostituto?

"Per quanto riguarda la prima domanda. Uno dei compiti più difficile è individuare gli allenatori migliori che si sposino con la tua idea di calcio, di comunicare e di condividere il progetto. Noi non dobbiamo avere una visione del giocatore più ampia. È complicato trovare un allenatore che si possa sposare con tutto questo. Senza centro sportivo è difficile poter essere sempre presente e questo mi limita. Sto cercando come aumentare la mia vicinanza agli allenatori. In questo momento ci sono già delle persone che lo fanno, cercando di essere ovunque in settimana e durante il weekend. Sulla seconda domanda si è detto tanto. Io quando sono arrivato al Torino ho trovato una persona che è sempre stata leale con me e non mi ha mai caricato di pressione ed è Silvano Benedetti. Silvano quando a novembre e dicembre ci siamo messi a parlare e lui in modo sincera mi ha detto che è stanco e ha bisogno di prendere tempo per lui. Sua moglie lo chiede a casa. Ho provato in tutti i modi di fargli cambiare idea, anche il presidente ci ha provato offrendogli un ruolo meno pressante. Lo capisco perché il suo è un lavoro che ti prende sette giorni su sette, 24 ore al giorno. Questa scelta dev'essere rispettata. Dal mio punto di vista è un grandissimo dispiacere. Mai nessuno dal suo arrivo si è comportato in modo così leale come lui. Abbiamo già pensato al futuro e lo stiamo sviluppando. Ci sono tempi tecnici. La persona che verrà dopo Silvano avrà una grande responsabilità, perché dal punto di vista umano è una bellissima persona. Alla persona che arriverà gliel'ho detto che non lo invidio. Nella vita come nello sport si deve guardare avanti. Silvano sta già aiutando la persona che arriverà dopo di lui".

Qual è il tuo bilancio di questi due anni? Lecce e Torino sono due squadre composte da stranieri, cosa hanno di meglio rispetto agli italiani?

"Sulla prima domanda. Sono stati due anni passati in maniera molto veloce. Sono stati due anni molto intensi, soprattutto il primo anno. Il bilancio è positivo. Se io penso a dove siamo partiti e dove siamo adesso, dico che sono molto contento. In due anni abbiamo fatto tante cose. Poi non sono contento di dove siamo perché il Torino deve fare molto di più. Possiamo fare un passo in avanti definitivo. Il mio contratto comunque scade nel 2024 e non ci sto neanche pensando. C'è tanto tempo davanti. Non vorrei che il secondo posto della Primavera faccia pensare che sia tutto a posto, perché c'è ancora tanto da fare. Sul discorso stranieri e italiani...È vero che abbiamo tanti stranieri. Se vogliamo raggiungere competitività nel minor tempo possibile, i costi sono alti se vuoi acquistare in Italia e chi ce li ha forti se li tiene. Se vuoi alzare la competitività devi andare fuori dall'Italia e non devi cercare di esagerare. Come avete visto ci saranno delle modifiche per la prossima stagione e quindi su questo ne abbiamo già parlato con la società. Dobbiamo porre più attenzione gli investimenti sugli italiani. A gennaio già l'abbiamo fatto su un 2006 (Gabellini ndr) che gioca in pianta stabile in Under 18, soprattutto le regole delle prossime stagioni sono molto chiare".

Investire maggiormente sul territorio può essere un fattore aggiuntivo?

"Nel calcio le dietrologie e le chiacchiere vanno veloci. Non è vero che non siamo attenti al territorio, tant'è che aver inserito Musumeci va in questa direzione. Per fare certe cose serve avere rapporti ed essere radicati. Per fare certe cose serve sapere il competitor che hai vicino. Nel fare il meglio possibile non è vero che non c'è attenzione al territorio e infatti in estate arriveranno. Noi siamo comunque una società professionistica e dobbiamo produrre. Siamo molto attenti al territorio. Poi ci sono situazioni quotidiane che vanno seguite. Noi al torneo delle regioni avevamo 5 osservatori e colgo l'occasione per fare i complimenti all'Under 17 del Piemonte. Ci struttureremo ancora di più per migliorare l'attività di scouting sul territorio".

Con le regole che cambieranno, considerando che il contesto giovanile è inserito nell'ambito internazionale. Quali saranno le strategie? Sulle strutture ci saranno dei cambi per quanto riguarda le giovnaili?

"In relazione alle future normative, non è chiarissima e aspetterei a parlare perché potremmo rischiare di andare a finire in situazioni non chiarissime. Ogni giocatore vuole stare in un settore giovanile forte. Noi dobbiamo cercare di avere le squadre quanto più competitive per attrarre giocatori e per averle servono strutture di prim'ordine. Da lì vengono fuori tutte le cose. Il Toro ha un grandissimo appeal per le strutture. Al momento abbiamo uno dei convitti più belli e questo ce lo dicono tutti. Le famiglie mettono sulla bilancia il servizio che offriamo al ragazzo. In questa ottica qua va il discorso delle strutture. Stiamo lavorando in questi giorni la qualità dei servizi per i ragazzi che si dovranno allenare. Abbiamo delle idee su cui lavoriamo e che porterebbero un grande miglioramento. Moretti dice sempre che dobbiamo migliorare i servizi per i giocatori così da migliorare la qualità della squadra. Stiamo girando con i collaboratori per migliorare la qualità dei servizi e dello staff. La qualità dello staff è importante per le strutture poi".

Le seconde squadre possono essere una strada da percorrere per migliorare il sistema? La futura riforma la trova d'accordo?

"Per quanto riguarda il discorso Under 23 posso portarvi la mia esperienza in cui si cerca di convincere ragazzi a giocare per il Torino. Spesso ci viene rinfacciato è che in Italia facciamo fatica a far giocare i giovani, quindi ci chiedono quale possa essere il percorso dopo la Primavera. L'Under 23 ti aiuterebbe a facilitare la costruzione di un percorso sui ragazzi. Di Scalvini ce n'è uno, Gineitis è dominante in Primavera e deve lavorare per entrare nel contesto dell'undici titolare della prima squadra. Una categoria di mezzo per far giocare i giovani sarebbe molto importante. Poi però nei giovani ci si deve crescere. È importante che i responsabili delle prime squadre credano nelle giovanili. Noi possiamo arrivare fino a un certo punto. In questo io sono convinto in quello che sto cercando di trasmettere. Io su questo mi sento fortunato. Non lo dico perché lavoro con Vagnati da anni. Quando ho richieste da fare o quando c'è da prendere un ragazzo sento sensibilità. Le parole di Juric stimolano a lavorare. Il discorso sulla riforma futura, dico che dobbiamo fare in modo che la competitività del campionato rimanga alta. Una delle cose che sentiamo dire di più sui ragazzi è che non siano pronti. Ci dev'essere sempre una meritocrazia tecnica".

Uno dei problemi che Viscidi lamenta alla luce del sole è la mancanza di determinati ruoli tra gli italiani. È un problema culturale?

"Io ho un'idea molto chiara. L'anno prossimo ne parlerò bene con i nostri allenatori. Noi non dobbiamo guardare la partita di domenica ma il ragazzo tra quattro anni. Come settore giovanile dobbiamo pensare di più al lavoro individuale e meno su quello collettivo. Dobbiamo tornare di più alla ricerca del particolare. Insieme a Barbero stiamo organizzando un lavoro indivudale dal punto di vista atletico. In Primavera e Under 18 i ragazzi sono cresciuti tanto. Dal prossimo anno invertiremo la rotta".

Il principio su cui lavori che si vede è il portare tanti sottoleva nelle varie categorie. Qual è quello che non si vede?

"Su questo principio devi lavorare con gli allenatori, così che conoscano i giocatori. Ovviamente serve la qualità senza guardare la carta d'identità. Per questo dico che non dobbiamo guardare le classifiche, perché a gennaio abbiamo spostato Perciun e Desole dall'Under 17 all'Under 18, due ragazzi fondamentali. Chi è bravo deve giocare sopra. Non contando le classifiche, perché la valutazione è su quanto produciamo. Quello che non si può vedere è la maggior intensità e nel coraggio nel gioco. Anche questo fa parte del coraggio degli allenatori. In Primavera ci sono state prestazioni che non ci piacevano, ne abbiamo parlato con Scurto. Ci porta prendere dei rischi, ma vogliamo fare questo. Ci dobbiamo allenare con grande intensità".

Una vittoria del campionato porterebbe più appeal?

"L'altra sera a Sportitalia ho percepito che in questo momento siamo la più grande sorpresa, forse il Lecce è più sorpresa. Da un lato questa cosa mi dà fastidio e dall'altro mi inorgoglisce. Noi ci crediamo. Cosa cambierebbe un'eventuale vittorie? Io credo che le cosa possano cambiare quando c'è continuità. Non dimentichiamoci che abbiamo anche fatto una finale del Torneo di Viareggio. Noi dobbiamo dare continuità. Uno debba venire al Torino perché pensa di poter fare un certo percorso e i genitori pensuino che . Faccio i complimenti al mister e al suo staff. Sono stagioni pesanti, noi siamo a completa disposizione della prima squadra. Ovviamente devo fare i complimenti ai ragazzi. L'emblema della partita di sabato è che abbiamo un gruppo di giocatori e bravi ragazzi, nel momento di difficoltà sono entrati ragazzi che non andavano in campo da partite e l'hanno decisa loro. Non andiamo giù con la pancia piena".