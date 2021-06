I profili migliori del Torino Primavera: Vianni, su di lui Pontedera e Gubbio

L'ex Napoli e Virtus Entella ha giocato tutte le partite della stagione (32), segnando 10 reti tra Coppa e campionato

L'unico giocatore della Primavera del Torino a non aver perso una partita è stato Samuele Vianni . L'attaccante classe 2001, arrivato in estate dal Napoli nell'affare che ha portato Candellone al Bari (entrambi i club sono della famiglia De Laurentiis) ha segnato 10 reti nelle 32 partite giocate tra campionato e Coppa, vivendo anche lui una stagione dai due volti. Titolare inamovibile sotto la gestione Cottafava, Coppitelli ha poi iniziato preferirgli Cancello come centravanti, ma nella fase finale della stagione lo ha rilanciato a pieno regime, impiegandolo però in un ruolo nuovo, l'attaccante esterno del 4-3-3.

BILANCIO - L'annata da fuoriquota di Vianni in Primavera non è stata propriamente quella del giocatore in grado di fare sempre la differenza, ma il toscano ha comunque trovato il modo di incidere. Innanzitutto c'è da sottolineare che si è dimostrato un combattente in campo, uno che prova a sopperire ai suoi limiti tecnici con la disponibilità, la generosità e la ferocia. Anche per questo la trasformazione in ala ha avuto un senso. Vero che l'uomo non lo salta spesso, però ha dato equilibrio e ha saputo rendersi pericoloso grazie ai suoi inserimenti. Insomma, pur non avendo segnato molto, quella di Vianni è da considerarsi per tanti aspetti una stagione positiva. Il ragazzo ha saputo rendersi utile, mettendo da parte le proprie aspirazioni e mettendo al primo posto la squadra. Questo aspetto gli tornerà sicuramente utile nel percorso da professionista che per forza di cose inizierà tra poche settimane.