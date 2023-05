Il Torino Primavera vede il secondo posto, ma perde ancora Weidmann

Nonostante l’uomo in meno i ragazzi di Scurto non solo hanno difeso il risultato, ma anche incrementato il vantaggio. Ora i playoff sono più vicini

Ora insomma arriva il bello. Il Toro sembra in palla e fisicamente una delle squadre nella miglior condizione del campionato. Inoltre contro il Frosinone è arrivata la controprova dell’ottimo stato della squadra. Il lavoro di Scurto sta pagando eccome. L’errore ingenuo di Weidmann non ha pesato alla fine. Il gruppo si è compattato, ha stretto i denti e ha dimostrato una volta di più che la forza delle idee è la miglior arma.

Va detto che l’unico neo è stata proprio l’ingenuità del centrocampista ex PSG. Un fallo di reazione inutile che rischiava di complicare enormemente la situazione dei granata. Weidmann, reduce da una maxi squalifica per quanto successo contro il Napoli è tornato e subito si è preso un altro rosso. Il ragazzo è importante per la Primavera e sarà un’assenza pesante. Ora deve trovare tranquillità però.