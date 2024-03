Primavera, le pagelle di Lecce-Torino 1-0: Dellavalle, errore decisivo

Le pagelle della Primavera granata dopo la gara contro il Lecce

Irene Nicola Redattore 3 marzo 2024 (modifica il 3 marzo 2024 | 13:40)

Il Torino cade nel finale della sfida con il Lecce, con la rete di Burnete propiziata dall'errore di Dellavalle a decidere l'1-0 in favore dei salentini. Di seguito le pagelle dei giocatori granata.

ABATI 6: Viene chiamato in causa dal retropassaggio di Mendes al 10', è costretto a uscire dai pali per intervenire e sceglie bene il tempo, deviando il pallonetto di McJannet. Nel finale viene ingannato dall'errore di Dellavalle e non riesce a bloccare Burnete.

MARCHIORO 5.5: Parte sulla sua corsia a destra, poi viene a spostato a sinistra dove pare meno a suo agio e infine riportato a destra. Inizia la ripresa correndo un rischio importante su Burnete e mettendo in difficoltà Abati, poi riprende le misure e chiude in crescendo una prova comunque altalenante.

MENDES 5: Erroraccio al 10' quando tenta un retropassaggio più che avventato per Abati non accorgendosi di McJannet sulla traiettoria. Il portiere granata alla fine sventa il pericolo, ma l'errore resta importante. Dopo quell'episodio ritrova maggiore lucidità.

DELLAVALLE 5: Fino a qui il capitano granata non aveva sbagliato quasi mai, con il Lecce però commette l'errore fatale che condanna il Torino alla sconfitta. Svirgola in area tentando di spazzare un cross dalla sinistra e così facendo spalanca a Burnete le porte dell'1-0. Purtroppo per i granata è determinante in negativo in terra salentina.

BIANAY BALCOT 6: Assente da quasi un mese, rientra nel momento in cui il Toro cerca la svolta e viene schierato inizialmente come terzino sinistro, nel corso del match alla sua corsia abituale. Si mostra in buona forma tra incursioni e recuperi difensivi, esce acciaccato nel finale dopo un contrasto (80' PERCIUN sv)

CIAMMAGLICHELLA 6: Schierato come esterno di centrocampo a sinistra, prova a dare brio alla corsia. Non sempre è continuo nelle iniziative, ma quando può tenta di salire e proporsi o dialogare con Dell'Aquila (72' ANTOLINI 6: Riassapora finalmente il campo, era assente da dicembre. Primi minuti nelle gambe per tornare al meglio)

DALLA VECCHIA 6: Nel primo tempo cerca più idee per innescare Ciammaglichella, meno coinvolto nella ripresa. Prova a inventarsi allora un coast-to-coast che si spegne sul più bello.

SILVA 6: Dà solidità in mezzo al campo, sfrutta la sua gamba per far salire i granata quando sono troppo compatti e fornisce più di un suggerimento offensivo. Prova positiva pur nella sconfitta.

DELL'AQUILA 6: I pochi spunti del Toro nel primo tempo nascono spesso da sue accelerazioni e dribbling in area. Con il passare dei minuti il Lecce ne prende le misure e riesce a contenerlo con più efficacia, ma ci riprova anche nella ripresa con una punizione su cui Bornei è bravo a intervenire.

ACAR 5.5: Quarta da titolare in stagione, Scurto lo avanza di qualche metro mettendolo sulla trequarti. Non riesce a fornire grossi spunti e risulta un po' estraniato dal gioco, tenta di farsi vedere da piazzato ma senza trovare le misure (57' LONGONI 6: Un paio di soluzioni nel finale, impegna Borbei al 76' ma trova la risposta del portiere dei salentini)

GABELLINI 5.5: Si mette come sempre al servizio della squadra, lavorando di sponda e sacrificandosi. Non arrivano comunque grandi palloni giocabili dalle sue parti. Incide sulla valutazione il giallo preso a fine primo tempo per una gomitata evitabile: era diffidato e salterà la prossima partita (80' PADULA sv: Fuori da fine novembre, ritrova il campo a distanza dopo più di tre mesi. Nel finale ha un'occasione che non riesce a sfruttare)

ALL.SCURTO 5.5: La partita che poteva segnare la svolta si trasforma in un'amara sconfitta. Il Toro gioca una partita sottotono, in cui fatica a prendere in mano le redini della partita. Prova a cambiare la gara dalla panchina, ma i granata non riescono comunque a trovare brillantezza. Lo 0-0 sarebbe stato più giusto per l'equilibrio che a lunghi tratti s'era visto in campo, un errore impedisce di tornare a punti. La speranza è che, ritrovando diversi giocatori (Padula e Antolini già in campo, Ruszel era in panchina) il Toro possa ritrovare più respiro anche nelle scelte.

