Primavera 1: il Torino e la nuova normativa, cosa può cambiare per i granata

Nuova normativa per il campionato Primavera 1: cosa può cambiare per il Torino

La nuova normativa per la Primavera 1 smuove le acque in vista della prossima stagione e non solo. Il campionato infatti diventerà una competizione per Under 20 con limiti ben precisi riguardanti il numero di giocatori local (ovvero quelli che hanno alle spalle due anni anche non consecutivi di militanza nel club di appartenenza) e giocatori convocabili dalle Nazionali italiane.

Primavera 1, la situazione del Torino dopo la riforma — Per il prossimo anno la Primavera granata è comunque coperta. Nella stagione 2023-2024 la normativa richiede infatti che in distinta siano presente 5 giocatori local e 5 italiani. Per come sono state strutturate le rose di Under 19 e Under 18, il Toro sarebbe coperto per la prossima stagione. Cinque italiani sono presenti in qualunque annata. Anche il numero di giocatori local non preoccupa i granata. In Under 18 con Asta ad esempio sei di loro erano titolari nell’ultima gara (Brezzo, Gallea, Gaj, Colletta, Maset, Dalla Vecchia, Vaiarelli, Ceica; lo è anche l’MVP del Torneo di Viareggio Capac). In Primavera anche equilibrato il computo tra italiani (tra i local Rettore, Dellavalle, Antolini, Ciammaglichella e Caccavo; non local Passador, Servalli, Barzago, Dell’Aquila e Corona) e giocatori stranieri con almeno due anni di settore giovanile granata (N’Guessan, Anton, Ansah e Njie).

Torino, come la riforma influenza i vivai delle giovanili — Naturalmente, la riforma del campionato Primavera riguardando i vivai comporta un lavoro mirato da parte del Torino non solo sulla Primavera ma anche sulle Under. Il club granata ha investito e lavorato su tutti i gruppi, pescando anche dal mercato estero. Con questa riforma saranno necessarie scelte mirate anche sul mercato per fare in modo di arrivare in Primavera rispettando i requisiti che andranno a cambiare di stagione in stagione fino al 2026. Per il campionato 2023-2024 basterà avere in distinta 5 calciatori local e 5 calciatori convocabili dalle Rappresentative italiane, per la stagione 2024-2025 ne serviranno 8 e 8 e infine dal 2025-2026 dieci di ognuna delle due categorie. Per questo motivo sarà importante puntare tanto sulla crescita del vivaio quanto su un mercato oculato alle nuove direttive per arrivare pronti ai nuovi campionati.