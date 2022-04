Primavera 1, la classifica: i granata rischiano di vedere i playout più vicini

Come cambia gli equilibri in classifica per il Torino dopo la partita con l'Inter

Redazione Toro News

La Primavera del Torino esce sconfitta dal confronto con l'Inter, quarto ko consecutivo per i granata. Al momento la squadra di Coppitelli resta nona a quota 40 punti. Deve però fare i conti con le inseguitrici che cercano di mettere distanza dalla zona playout. Il Napoli si è portato a -1 dai granata dopo aver vinto con un rigore al 94' contro la Fiorentina. Con questa sconfitta il Torino deve fare occhio allo scontro diretto tra Milan e Empoli - aggancio di entrambe in caso di pareggio, sorpasso in caso di vittoria di una delle due squadre - e al risultato dell'Empoli contro il Sassuolo. Il Torino ha ancora 5 lunghezze di margine sulla zona playout, occupata da Lecce e Genoa che saranno rispettivamente impegnate contro Pescara e Roma.

LA CLASSIFICA

Roma 61 (30)

Inter 59 (31)

Cagliari 55 (30)

Atalanta 54 (30)

Fiorentina 51 (31)

Juventus 47 (29)

Sampdoria 45 (30)

Sassuolo 41 (30)

Torino 40 (31)

Empoli 39 (29)

Milan 39 (30)

Bologna 39 (30)

Napoli 39 (31)

Hellas Verona 38 (30)

Genoa 35 (30)

Lecce 34 (30)

Spal 23 (30)

Pescara 15 (30)

LA GIORNATA

Napoli-Fiorentina 3-2

Torino-Inter 0-2

Milan-Bologna, sabato 23 aprile, 15:00

Genoa-Roma, domenica 24 aprile, 11:00

Spal-Atalanta, domenica 24 aprile, 13:00

Lecce-Pescara, domenica 24 aprile, 15:00

Hellas Verona-Sampdoria, lunedì 25 aprile, 13:00

Sassuolo-Empoli, lunedì 25 aprile, 17:00

Cagliari-Juventus, mercoledì 11 maggio, 11:00

