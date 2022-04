Primavera, Torino-Inter 0-2: quarta sconfitta di fila per i granata

L'Inter ha la meglio sul Torino a Biella: i granata vengono ancora sconfitti e non trovano il gol per la quarta partita di fila

Roberto Ugliono

L'Inter Primavera passa a Biella contro il Torino e vince 2-0. Per la squadra di Coppitelli è la quarta sconfitta consecutiva e per la quarta volta di fila non riesce a trovare neanche un gol. Una sconfitta che pesa, perché i granata ora devono aspettare il risultato della partita del Genoa. In caso di vittoria dei rossoblù la zona playout sarebbe addirittura ad appena due punti. (QUI per leggere le pagelle)

LE SCELTE - Senza Garbett e Ciammaglichella, Coppitelli rinuncia dal primo minuto a Stenio e Baeten e in avanti si affida al tandem Akhalaia-Caccavo per puntare sulla loro fisicità. In difesa ci sono N'Guessan, Savini e Dellavalle, mentre a centrocampo Pagani, Di Marco, Angori (in posizione di play), Gineitis e Wade.

PRIMO TEMPO - Pronti, via e l'Inter sorprende il Torino. Jurgens calcia dalla distanza e trova il diagonale vincente per superare Milan. Un gol a freddo che per qualche minuto blocca i granata. La squadra di Coppitelli fatica a reagire, anche perché i nerazzurri sono bravi a bloccare la manovra del Torino alzando la pressione e chiudendo le possibili linee di passaggio. La seconda palla gol della partita è proprio dell'Inter e capita sempre a Jurgens. Questa volta è decisivo Milan, che riesce a toccare quanto basta per mandare la sfera sulla traversa. È la situazione che sblocca la partita dei granata. Quando riesce la squadra di Coppitelli verticalizza subito in direzione di Caccavo e Akhalaia, la cui fisicità mette in difficoltà la difesa nerazzurra. Il duo offensivo, però, non riesce a sfondare. L'unica vera palla gol per il Torino arriva nel finale, da angolo, quando sul cross di Angori Dellavalle calcia a botta sicura, ma Silvestro riesce a deviare. I granata, però, sono vivi e ci provano, soprattutto grazie alle verticalizzazioni.

SECONDO TEMPO - A inizio ripresa Coppitelli cambia le carte in tavola, passando dal 3-5-2 al 4-3-1-2 con Stenio alle spalle del tandem Akhalaia-Caccavo. La scelta paga, perché i granata crescono e riescono a prendere sempre più in mano la partita. Manca però, come nel primo tempo, l'ultima giocata. Il Torino infatti fatica a rendersi pericoloso, ma con il passare dei minuti cresce notevolmente. Proprio nel momento migliore dei granata, i nerazzurri colpiscono in contropiede. Lancio lungo per Zuberek, che sorprende N'Guessan alle spalle e poi davanti a Milan insacca. Coppitelli allora corre ai ripari e inserisce Edera passando a un 4-4-2 molto offensivo. La risposta però dei suoi ragazzi è nervosa e poco lucida, merito anche dell'Inter che riesce a chiudere gli spazi e a spezzettare la gara. Il Toro spinge o quanto meno ci prova, ma non riesce mai ad arrivare alla conclusione. I nerazzurri provano a colpire in contropiede. Così le migliori palle gol capitano proprio ai ragazzi di Chivu. Prima è Iliev a sfiorare il gol, ma a tu per tu con Milan trova l'esterno della rete. All'80' la palla buona capita ad Abiuso, ma è decisivo l'intervento di Milan. I granata ci provano fino alla fine con voglia, ma manca la concretezza in avanti. Si spegne così la partita. Il Torino per la quarta partita di fila perde e non segna. Ora la classifica si fa preoccupante e la prossima settimana c'è il derby contro la Juventus.

IL TABELLINO

TORINO-INTER

Marcatori: 2' Jurgens (I), 62' Zuberek (I)

TORINO (3-5-2): Milan; Dellavalle, N'Guessan, Angori; Pagani, Di Marco, Savini, Gineitis, Wade; Akhalaia, Caccavo. A disposizione: Fiorenza, Baeten, Sassi, Rettore, Polenghi, Edera, Reali, Lindkvist, Rosa, Giorcelli, Zanetti, D'Agostino. Allenatore: Coppitelli

INTER: Botis, Hoti, Casadei, Jurgens, Fabbian, Fontanarosa, Silvestro, Moretti, Grygar, Zuberek (70' Abiuso), Carboni. A disposizione: Basti, Calligaris, Cortinovis, Carboni, Peschetola, Iliev, Cecchini, Nunziatini, Abiuso, Dervishi, Owusu. Allenatore: Chivu

Ammoniti: 75' Savini (T), 77' Stenio (T), 86' Dellavalle (T), 88' Fabian (I), 90+4' Baeten (T)

Espulsi:

