Primavera, le pagelle di Torino-Inter 0-2: Milan salva i granata in più occasioni

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino perde in casa contro l'Inter per 2-0 (QUI per leggere la cronaca). Una gara vinta con merito dai nerazzurri che hanno saputo costruire il loro successo su un gol arrivato in apertura di gara.

MILAN 6.5: Salva due volte il Torino. Una nel primo e una nel secondo tempo. Due interventi che tengono a galla i compagni.

DELLAVALLE 5.5: Tanti troppi palloni sbagliati (anche se con qualche attenuante). Deve iniziare a crescere nelle giocate, altrimenti vengono sprecate troppo spesso situazioni potenzialmente interessanti.

N'GUESSAN 5: Gioca la solita buona partita. Una gara macchiata però dalla distrazione in occasione del 2-0, quando si fa sorprendere alle spalle da Zuberek.

ANGORI 6: Parte in mezzo al campo, ma viene preso a uomo e di fatto non tocca mai palla. Nella ripresa meglio come terzino.

PAGANI 5.5: Un po' il campo pesante e un po' la pressione dell'Inter lo penalizzano. Qualche spunto buono si vede, ma non abbastanza. (46' STENIO 5.5: Cerca troppo spesso la giocata in solitaria e questo lo porta molte volte a sprecare possessi importanti).

DI MARCO 5.5: Troppo spesso parte palla al piede e su un campo pesante come quello di Biella. Non riesce a fare la differenza. (67' EDERA 6: Tocca pochissimi palloni e questo è un problema. I compagni non lo servono mai nel modo giusto. Lui non riesce comunque a fare particolarmente la differenza, anche se prova a sfondare sulla destra).

SAVINI 5.5: Parte da difensore centrale nel pacchetto a 3 e gioca bene. Poi nella ripresa cala, ma non è una questione di ruolo. Nel secondo tempo è il Toro che non riesce a scardinare la fase difensiva nerazzurra. (80' LINDKVIST sv)

GINEITIS 6: Lotta e combatte in mezzo al campo, ma si vede poco in fase offensiva. La sua crescita è comunque importante.

WADE 5.5: Si vede pochissimo e riceve anche pochi palloni. Quelle volte che viene chiamato in causa, però, non impressiona. (46' REALI 6: Entra e si mette al fianco di N'Guessan. Ha poche occasioni per mettersi in mostra, perché l'Inter attacca molto meno nel secondo tempo).

AKHALAIA 6: Si muove tanto senza palla e questo crea problemi alla fase difensiva dell'Inter. Per questo motivo si vede poco in area di rigore.

CACCAVO 6: Bravo nel lavoro spalle alla porta, spesso riesce a mettere in difficoltà Moretti. Prova sicuramente positiva la sua. (55' BAETEN 6: Entra con voglia e decisione. Prende anche un giallo per la sua voglia di recuperare la partita).

ALL. COPPITELLI 6: Ha due intuizioni ed entrambe sono giuste. L'idea di puntare su due prime punte fisiche e dinamiche come Akhalaia e Caccavo a inizio gara mette più volte in difficoltà i nerazzurri. Le seconda intuizione giusta è quella di passare al 4-3-1-2 in avvio di ripresa. La sua squadra raccoglie ancora zero punti però per un gol arrivato troppo presto e l'altro nel momento migliore dei suoi ragazzi. Due situazioni su cui effettivamente può fare poco.

