Primavera 1, la classifica: il Milan può superare il Torino in zona playoff

Il Torino Primavera si fa rimontare dal Verona e, nonostante il doppio vantaggio all'intervallo, deve accontentarsi di un 2-2. I granata portano così a casa un solo punto che permette quantomeno di agganciare il Sassuolo al quinto posto in classifica. Ora però per la banda di Giuseppe Scurto c'è da fare attenzione al Milan che ha una partita in meno da giocare oggi contro la Sampdoria. In caso di successo i rossoneri scavalcherebbero in classifica sia il Toro che il Sassuolo. A quel punto una delle due rischia di essere esclusa dalle prime sei posizioni (quelle utili per i playoff) quando restano ancora sei turni di campionato da disputare.