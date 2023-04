Primavera 1, la classifica: il Torino conquista il 2^ posto

Una vittoria per 2-1 contro il Sassuolo - con i gol di Dell'Aquila e Savva - e il Torino di Scurto conquista il secondo posto in classifica: complice anche la sconfitta del Frosinone per 5-0 contro l'Empoli, i granata salgono a quota 48. Al primo posto rimane il Lecce a quota 52, ma con una partita in meno. Di seguito, la classifica della Primavera 1 in seguito alle gare di oggi - sabato 8 aprile - e il calendario della 26^ giornata.