Primavera 1, la classifica: il Torino pareggia e va a +2 dalla Lazio penultima

Ecco come cambia la classifica del campionato Primavera 1 dopo la gara tra Fiorentina e Torino

Il Torino di Federico Coppitelli pareggia 2-2 nella trasferta contro la Fiorentina di Alberto Aquilani, partita valida per la 26^ giornata di campionato. I granata ottengono il secondo pareggio consecutivo, salgono a quota 21 e vanno così a +2 dalla Lazio ferma al penultimo posto. La formazione di Coppitelli accorcia di poco anche le distanze dal Bologna, momentaneamente al quartultimo posto con 26 punti. I rossoblù saranno i prossimi avversari del Torino. Quest'oggi sono andate in scena altre due partite che hanno visto Cagliari e Atalanta vincere rispettivamente contro Spal e Lazio. La 26^ giornata del campionato Primavera 1 TIM è incominciata ieri con la vittoria di Genoa, Roma e Sampdoria su Ascoli, Empoli e Milan, mentre è finita in parità tra Sassuolo-Bologna e Juventus-Inter.