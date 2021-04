Primavera 1, la classifica: il Torino perde e rimane fermo in penultima posizione

Classifica / Il tabellone aggiornato dopo la gara giocata dal Torino di Coppitelli allo stadio Ricci contro i neroverdi di Bigica

Il Torino di Federico Coppitelli perde 0-1 contro il Sassuolo. Un'altra sconfitta pesante per quanto riguarda la situazione classifica dei granata, che rimangono fermi a 13 punti. La squadra allenata da Coppitelli rimane ferma così in penultima posizione, con ancora una partita da recuperare: quella del girone d'andata contro l'Empoli (LEGGI QUI). Al contrario, il Sassuolo sale in quarta posizione, a pari punti con la Juventus che deve ancora disputare la 17^ giornata. Questo pomeriggio è andata in scena anche Atalanta-Milan, partita terminata con un pareggio (1-1). La Dea si è portata così, momentaneamente in settima posizione. I rossoneri, invece, rimangono fermi al quinto posto della classifica, perdendo l'opportunità di andare in quarta posizione.