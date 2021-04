Primavera, Sassuolo-Torino 1-0: il Coppitelli-bis parte con una sconfitta

Inizia con una sconfitta la nuova gestione Coppitelli, ma i granata avrebbero meritato il pari

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino perde in casa del Sassuolo per 1-0. Decisivo l'eurogol di Mattioli per i neroverdi. Parte con una sconfitta l'era Coppitelli, ma i granata non hanno meritato la sconfitta. I padroni di casa hanno sì preso anche una traversa, ma per quasi tutta la partita hanno creato pochissimo. Il Torino, invece, fatica a creare, ma hanno sprecato comunque due buone occasioni nel primo tempo.

La gara si apre con un minuto di silenzio per ricordare Daniel Guerini. Sin dalle prime battute la partita è equilibrata. Da un lato c'è un Torino che prova a mettere in campo i nuovi dettami di Coppitelli e dall'altro un Sassuolo senza molti titolari perché aggregati in prima squadra e quindi alla ricerca di equilibri. La prima occasione vera e propria arriva infatti al 23' quando Paz semina il panico sulla corsia destra, palla al piede entra in area e colpisce in pieno la traversa. Il Torino, al di là dell'occasione per il terzino neroverde, rischia pochissimo su azione. Al 34' punizione al limite per la squadra di Bigica, batte Pinelli che fa passare la palla in mezzo alla barriera granata e trova la risposta pronta di Sava. I granata nel finale si rendono molto pericolosi. Prima è Horvath a sprecare un'ottima occasione creata dall'imbucata di Continella, poi serve con un filtrante Vianni che non ne approfitta.

In avvio di ripresa non cambia l'andamento della partita. A fare la gara è il Sassuolo con i granata che aspettano, fanno densità e provano a ripartire. Dopo poco Coppitelli prova a cambiare le carte in tavola e lancia nella mischia Lovaglio. L'ex Cuneo e Pro Vercelli ancora una volta si conferma una pedina utilissima a gara in corso. Con il passare dei minuti i granata iniziano a stazionare sempre di più nella metà campo neroverde e al 75' arriva la doccia fredda. Mattioli, appena entrato, riceve sul centro destra e calcia dalla distanza, la palla si infila sotto l'incrocio e questa volta Sava nulla può. Il gol taglia le gambe alla squadra di Coppitelli che prova ad attaccare a testa bassa, ma non riesce a creare veri pericoli. Il Torino non riesce mai a calciare in porta fino all'ultimo secondo, quando Procopio calcia dal limite, la sua conclusione viene sporcata e Vitale con un miracolo salva. Per un pelo i granata non acciuffano un pari che sarebbe stato meritato.

IL TABELLINO

SASSUOLO-TORINO 1-0

Marcatore: 75' Mattioli (S)

SASSUOLO (3-5-2): Vitale; Paz Bladon, Ranem, Flamingo, Casolari (59' Florentin), Arabat, Pinelli (73' Manarelli), Aucelli, Samele (84' Ripamonti), Marginean, Manara (73' Mattioli). All. Bigica. A disposizione: Zacchi, Uni, Cehu, Operato, Cannavaro, Arcopinto, Toure, Reda.

TORINO (4-3-1-2): Sava; Todisco (80' Portanova), Spina, Celesia, Procopio; Continella, Tesio (80' Cancello), Freddi Greco; Horvath (53' Lovaglio); Oviszach (73' Favale), Vianni. All. Coppitelli. A diposizione: Fiorenza, Portanova, Nagy, Aceto, La Rotonda, Kryeziu, Lovaglio, Savini, Cancello, Favale, Basso.

Ammoniti: 9' Celesia (T), 68' Tesio (T), 77' Todisco (T), 86' Procopio (T), 92' Cannavaro (S)