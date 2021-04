Primavera, le pagelle di Sassuolo-Torino 1-0: bene Continella, Vianni errore fatale

Le pagelle /

Roberto Ugliono

Il Torino perde in casa del Sassuolo per 1-0. Nonostante la sconfitta quella dei granata non è una prestazione del tutto da buttare via. La squadra di Coppitelli è apparsa più compatta rispetto al passato, ma pecca in finalizzazione e alla fine perde per un euro-gol.

SAVA 6.5: Nel primo tempo sventa alla grande la botta di Pinelli su punizione, mentre sulla conclusione di Mattioli non può fare nulla. Oggi si è rivisto il miglior Sava.

TODISCO 5.5: In alcuni tratti fa giocate di livello, tra uscite palla a terra e qualche buon dribbling. Troppo poco però, manca la continuità. (80' PORTANOVA sv)

SPINA 6.5: Rischia poco e infatti dalle sue parti non passa mai il Sassuolo. Una buonissima prestazione per il difensore ex Juventus.

CELESIA 6: Torna a giocare da centrale dopo tante partite da terzino. Conferma di non essere un portento in impostazione, ma in fase difensiva fa bene. Centralmente il Sassuolo non passa quasi mai.

PROCOPIO 6: Gara di sacrificio la sua. Nel finale sfiora anche il gol del pareggio.

CONTINELLA 6.5: Alla prima palla subito un buono spunto in mezzo al campo. Nel finale di primo tempo bella giocata per Horvath, che però non ne approfitta. Nel secondo tempo continua a dare qualità e sostanza alla mediana granata. Serve anche una buona palla in mezzo simile al cross dal quale nacque il gol di Cancello contro la Juventus, ma questa volta non c'è nessuno ad approfittarne.

TESIO 5.5: Gioca per larghi tratti una partita semplice e ordinata, senza particolari sussulti, ma anche senza grandi errori. Nel finale cala vistosamente e inizia a perdere palloni semplici. (80' CANCELLO sv)

FREDDI GRECO 5.5: Il cambio in panchina lo rivitalizza. Greco sembra a tratti spiritato e gioca con cattiveria. Nel secondo tempo cala e quando c'è bisogno di fare la differenza toppa. Un piccolo passo in avanti rispetto alle ultime uscite.

HORVATH 5.5: Bravo a recuperare palla in avvio sul play del Sassuolo, ma viene fermato per un fallo inesistente. Meglio in rifinitura che in finalizzazione. Spreca una buona palla servita da Continella e poco dopo ne dà una buona lui a Vianni. Deve lavorare sulla concretezza, perché il talento c'è. (53' LOVAGLIO 6: Entra e da subito fa la differenza. Poi a lungo andare si perde e si vede sempre meno)

OVISZACH 5.5: Qualche buono spunto, soprattutto quando deve liberarsi spalle alla porta. Manca l'intesa con Vianni, i due spesso non si capiscono. (74' FAVALE 5.5: Quando punta l'uomo dà la sensazione di poter pungere, ma non sempre lo fa).

VIANNI 5.5: Nel primo tempo Horvath gli dà un buona palla in profondità, ma lui calcia troppo debolmente. Nel secondo praticamente a porta vuota manda alle stelle.

ALL. COPPITELLI 6: Partire con una sconfitta sicuramente non è il meglio, ma qualcosa di buono se lo può portare a casa. Rispetto al passato la squadra sembra più compatta rispetto al passato. Servirà lavorare sulla testa dei ragazzi e sulla loro cattiveria sotto porta.