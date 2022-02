Primavera 1, la classifica: il Torino raggiunge Napoli, Genoa, Sassuolo e Atalanta

Come cambiano gli equilibri in campionato dopo il match tra i granata e i giallorossi

Il Torino di Coppitelli pareggia 1-1 contro il Lecce di Grieco e si porta a quota 25 punti in classifica. Con questo pareggio - che sta stretto ai granata di Coppitelli al netto delle occasioni create - il Torino (con una gara in più rispetto alle dirette concorrenti) raggiunge in classifica a quota 25 Napoli, Genoa, Sassuolo e Atalanta.