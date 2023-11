Primavera 1, la classifica: il Torino si porta ad un punto dalla zona playoff

Ecco come cambia la classifica del campionato Primavera 1 al termine delle partite valide per la nona giornata

Il Torino vince 2-0 contro il Bologna tra le mura amiche di Orbassano e ottiene così il secondo successo consecutivo. I granata di Scurto grazie a questa vittoria salgono a quota 15 punti che valgono il settimo posto in classifica. Per accedere ai playoff bisogna entrare nelle prime sei della graduatoria e il Toro al momento dista un solo punto da Empoli, Juventus e Sassuolo che occupano le ultime posizioni buone per raggiungere questo obiettivo.