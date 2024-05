Primavera 1, la classifica: il Torino chiude all’ottavo posto

Il Torino Primavera pareggia contro il Milan per 3-3. Succede tutto nella ripresa, con i rossoneri che trovano lo 0-3 con Sia, Nsiala e Bonomi. Gabellini e Dell'Aquila riaccendono le speranze, poi nel finale c'è la rete di Dellavalle, ma i tentativi negli ultimi minuti di gara non portano a nulla. Il Torino di Scurto manca l'accesso ai playoff e chiude ottavo anche a causa della vittoria del Cagliari sul campo dell'Hellas Verona per 3-5.