Primavera 1, la classifica: Toro ancora fuori dai playout in attesa del Bologna

Ecco come cambia la classifica del campionato Primavera 1 dopo il derby tra Torino e Juventus valido per il 29° turno

Il Torino Primavera è costretto ad arendersi alla Juventus che vince 0-1 il derby della Mole. I granata rimangono fermi a quota 27 punti al pari del Bologna che questa sera sfiderà l'Inter. In caso di successo dei nerazzurri il Toro arriverebbe all'ultima giornata salvo per gli scontri diretti favorevoli ai granata nei confronti del Bologna. L'attesa ora è dunque per Inter-Bologna, che prenderà il via alle 19 di oggi. Una partita attesa anche dalla Juventus, che col successo nella stracittadina torna provvisoriamente nei primi due posti che assegnano il pass diretto per la semifinale scudetto, ma l'Inter oggi può tornare davanti. Tornando in zona salvezza, la Fiorentina è matematicamente salva grazie al punto conquistato con la Sampdoria.