Primavera 1, la classifica: Toro sconfitto di misura dopo 8 risultati utili

Come cambiano gli equilibri in classifica al termine del match tra Cagliari e Torino

Il Torino viene sconfitto 1-0 in Sardegna contro il Cagliarie perde l'occasione di superare momentaneamente la Sampdoria e agganciare la Juventus, interrompendo la striscia di otto risultati utili consecutivi. Si complica la rincorsa ai playoff in attesa dei risultati delle dirette concorrenti: la Juventus domani ha un turno sulla carta favorevole, in casa col Pescara. La Sampdoria invece ospiterà la Roma capolista. Vittoria importante invece per il Cagliari, che si porta al secondo posto aspettando l'Inter, impegnata contro il Napoli.