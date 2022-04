Primavera, Cagliari-Torino 1-0: i granata frenano nella corsa playoff

La Primavera granata viene sconfitta dal Cagliari: decide Luvumbo nella ripresa

Irene Nicola

Il Toro cade nel confronto con il Cagliari, al termine di una partita che si accende nella ripresa. E' un tiro-cross di Luvumbo su cui Milan è impreciso a decidere la gara. Per i granata è un ko che complica la lotta playoff.

LE SCELTE - Confermato il 3-5-2 anche per il match contro il Cagliari. Alcuni cambi nel Torino rispetto all'ultimo match con il Verona. Pagani, Wade e Lindkvist partono infatti titolari. Così come cambia la coppia d'attacco: Baeten ritrova il posto dal 1' insieme a Zanetti.

PRIMO TEMPO - Avvio a due volti per il Torino. L'inizio è molto equilibrato con un'occasione per parte. Il Cagliari fa più possesso e si fa vedere con la rovesciata, alta, di Desogus. Il Toro invece impiega più tempo a prendere il ritmo, ma quando lo fa trova la prima fiammata di Zanetti, che va via in dribbling e costringe Schirru a prendersi il giallo. All'8' Baeten fa tremare i sardi: cross di Lindkvist in mezzo, rovesciata del belga, di poco fuori. Da metà frazione in poi però il Cagliari diventa sempre più incisivo. Al 20' primo intervento per Milan sulla conclusione centrale di Tramoni, subito dopo Secci costringe il portiere granata all'uscita. Nei granata solo Stenio sembra poter far saltare la retroguardia avversaria sfruttando dribbling e velocità, anche Baeten si propone ma entrambi vengono chiusi. Al 39' Desogus va vicino al gol: salta Pagani e cerca il destro a giro, Milan si allunga e lo para. Nel finale un ultimo brivido con il cross di Iovu che rimane in area, ma Gineitis è bravo a intervenire per primo e a spazzare. Si va a riposo sullo 0-0.

SECONDO TEMPO - La prima mossa del Toro arriva subito alla ripresa con Di Marco che entra al posto di Lindkvist. E i granata si fanno subito vedere con le solite incursioni di Stenio, che centra il palo. Sulla ribattuta Di Marco viene anticipato per il tap-in. I granata aumentano decisamente i giri e sembrano poter mettere in difficoltà il Cagliari, con Baeten che costringe D'Aniello al tuffo. Al 55' fa il suo ingresso in campo Dellavalle, al posto di Wade. Al 59' però una leggerezza di Anton manda in porta Desogus, che si mangia il possibile vantaggio aprendo troppo l'interno destro. Al 70' il Toro va sotto: Luvumbo prova il cross dalla trequarti, ma il suo destro diventa un tiro su cui Milan sbaglia. Il portiere granata, leggermente fuori dai pali, indirizza con il guantone destro il pallone in porta. Per l'assalto finale Zeoli si gioca un cambio offensivo, con l'ingresso di Rosa al posto di Savini. All'80' nella mischia anche Caccavo e Ansah, al posto di Baeten e Gineitis. Il finale è accesissimo con gli animi che si scaldano dopo il calcio di N'Guessan a Luvumbo a gioco fermo, sanzionato con il giallo. Ma da dopo lo svantaggio il Toro non riesce a farsi più vedere, ed è anzi il Cagliari che trova il palo con Carboni. Solo all'ultimo i granata trovano una zampata che rischia di valere il pareggio: tiro di Stenio da limite, ma la palla fa fuori di un soffio. Non c'è più tempo, il Cagliari porta a casa la vittoria.

IL TABELLINO

CAGLIARI-TORINO 1-0

Marcatori: 70' Lovumbo (C)

TORINO (3-5-2): Milan; N'Guessan, Anton, Angori; Pagani, Lindkvist (45' Di Marco), Savini (72' Rosa), Gineitis (80' Ansah), Wade (55' Dellavalle); Baeten (80'Caccavo), Zanetti. A disposizione: Vismara, Fiorenza, Sassi, Polenghi, Reali, Giorcelli, Dagostino. Allenatore: Michele Zeoli

CAGLIARI: D'Aniello, Iovu, Del Pupo (54' Luvumbo), Desogus (79' Corsini), Carboni, Schirru, Walukiewicz (64' Vitale), Tramoni (54' Cavuoti), Sulis, Secci, Yanken (64' Vinciguerra). A disposizione: Fusco, Conti, Masala, Caddeo, Pulina, Astrand, Murru. Allenatore: Alessandro Agostini

Ammoniti: 6' Schirru (C), 44' Baeten (T), 77' Stenio (T), 78' Sulis (C), 82' N'Guessan (T), 84' Vitale (C), 84' Stenio (T), 93' Vinciguerra (C)

