Primavera, a Vercelli arriva il Frosinone: sfida d’alta classifica per il Torino

Dopo l'esaltante vittoria contro la Fiorentina, il Torino Primavera rientra tra le mura amiche di Vercelli per l'ennesimo scontro d'alta classifica in un tour de force che va avanti da un mese. Questa volta al "Silvio Piola" - domani, domenica 7 maggio alle ore 13 - si presenterà il Frosinone, che al momento occupa il sesto e ultimo posto qualificante per i playoff. Il Torino ha invece un secondo posto da difendere.

I granata di Scurto hanno riconquistato il secondo posto dopo i tre punti ottenuti con la Fiorentina arrivando a quota 52. Dietro al Toro però la lotta imperversa ed essere costanti è fondamentale soprattutto in questa fase del campionato. Il Frosinone per esempio è sesto, ma ha comunque 47 punti e con un balzo potrebbe risalire la classifica. Inoltre la 30esima giornata di campionato avrà diversi scontri diretti che potrebbero far mutare gli equilibri in classifica: oltre a Torino-Frosinone infatti sarà anche tempo di Lecce-Juventus e Roma-Fiorentina. Cinque delle prime sei della classe si affrontano quindi tra di loro (il Sassuolo sfiderà invece il Bologna).

Primavera, Frosinone in crisi di risultati e Torino performante in casa

Torino e Frosinone sono squadre in momenti molto diversi. I ciociari hanno avuto un calo vertiginoso nell'ultimo mese: non vincono dal 18 marzo e da allora hanno raccolto appena 2 punti nelle ultime 2 uscite. Ma il Frosinone non va comunque sottovalutato perché a prescindere dalle difficoltà resta comunque la squadra che ha raccolto più punti di tutte in trasferta. D'altro canto però il Torino al "Silvio Piola" di Vercelli è sempre stato costante (29 dei 52 punti i granata li hanno conquistati in casa) e non perde addirittura dal derby contro la Juventus di inizio ottobre. Servirà la stessa costanza contro il Frosinone per continuare a difendere il secondo posto e raccogliere il massimo in vista degli altri scontri diretti nella speranza di accorciare sul Lecce in vetta o allungare sulle inseguitrici.