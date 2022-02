Primavera, Atalanta-Torino 2-1: un primo tempo negativo costa il 3° ko di fila

L'Atalanta parte meglio e i ragazzi di Coppitelli non riescono a completare la rimonta, vittoria meritata dei nerazzurri

Roberto Ugliono

Dopo la sconfitta nel derby contro la Juventus, la Primavera del Torino non riesce a riscattarsi a Bergamo contro l'Atalanta dove vince la Dea per 2-1. I nerazzurri con il successo scavalcano proprio i granata in classifica. I granata arrivavano al match con diverse assenze e questo sicuramente ha penalizzato un Torino che però dal punto di vista del gioco ha fatto un passo indietro rispetto al derby. Possibile anche che le fatiche della stracittadina si siano fatte sentire visto che in campo la squadra è sembrata meno vivace rispetto a quella di sabato pomeriggio.

LE SCELTE - Oltre agli squalificati N'Guessan e Baeten, Coppitelli deve fare a meno anche di Garbett per un problema fisico durante il riscaldamento. In mezzo al campo c'è l'esordio da titolare di Polenghi e a sorpresa come mezzala c'è Pagani. In difesa la coppia di centrali è formata da Savini e Reali, terzini Dellavalle a destra e Angori a sinistra. In avanti la novità è la presenza dal primo minuto di Caccavo come prima punta e sulle fasce Stenio e La Marca.

PRIMO TEMPO - La prima occasione della partita è per il Torino, con Angori che riceve sulla sinistra e calcia, ma la Dea si salva sulla linea di porta. Sul ribaltamento di fronte è gol Atalanta. I nerazzurri passano con il gol di Federico Pagani sull'assist di uno scatenato Ceresole che crea diversi problemi alla retroguardia granata. Proprio il terzino della Dea al 30' regala a Renault la palla del raddoppio dopo che i granata di Coppitelli avevano provato a riacciuffare il pari. Il 2-0 però è giusto, perché i nerazzurri si fanno vedere con più continuità soprattutto sulla corsia destra. L'Atalanta sfiora più volte anche il tris, ma Milan e i legni dicono di no in entrambe le occasioni. Dopo i primi momenti i granata riescono man mano a riprendersi dopo i due gol nerazzurri e nel finale Caccavo riesce ad accorciare le distanze con un gran tiro che si infila sotto l'incrocio dei pali. Si chiude così un primo tempo in cui i granata faticano a trovare le giuste misure a un'Atalanta che spinge incessantemente.

SECONDO TEMPO - La rete di Caccavo però dà speranze ai granata e nell'intervallo Coppitelli prova a giocarsi il tutto per tutto inserendo Rosa (ex della partita) al posto di Di Marco passando al 4-4-2. I granata iniziano con voglia di incidere, ma con il passare dei minuti cresce l'Atalanta che al 60' sfiora il 3-1, ma è bravissimo Milan a dire di no. Nel finale il Torino, grazie anche agli ingressi di Garbett e Akhalaia alza i giri. Verso l'80' Stenio si accende e dopo uno slalom viene steso vicino all'area di rigore. Dal piazzato Angori trova la barriera e sul tiro di Garbett Sassi manda miracolosamente in corner. Una situazione che dà la scossa a un Torino che prova sempre di più a chiudere l'Atalanta nella propria metà campo. L'occasione migliore capita all'88' quando dopo una punizione di Angori la palla gravita in area di rigore senza però essere poi ribattuta in rete dai granata. È l'ultima vera occasione dei ragazzi di Coppitelli che non riescono a riacciuffare una buona Atalanta.

IL TABELLINO

ATALANTA-TORINO 2-1

Marcatori: 18' F. Pagani (A); 30' Renault (A); 45' Caccavo (T)

ATALANTA: Sassi, Del Lungo, Ceresoli, Renault, Sidibe, Oliveri, Panada, De Nipoti (71' Omar), Pagani (86' Bernasconi), Berto, Giovane (75' Zuccon). A disposizione: Dajcar, Zuccon, Vorlicky, Hecko, Chiwisa, Fisic, Omar, Bernasconi. Allenatore: Brambilla.

TORINO (4-3-3): Milan; Dellavalle (46' Amadori), Savini, Reali, Angori; Pagani, Polenghi (55' Garbett), Di Marco (46' Rosa); La Marca (70' Gineitis), Caccavo (75' Akhalaia), Stenio Zanetti. A disposizione: Vismara, Manzari, Pagani, Akhalaia, Sassi, Amadori, Ciammaglichella, Lindkvist, Rosa, Giorcelli, Gineitis. Allenatore: Coppitelli.

Ammoniti: 27' Sassi (A), 35' Ceresoli (A), 77' Savini (T), 84' Panada (A), 88' Del Lungo (A)

